Vivez Noël avec les « Jingle Bells » de Count Basie sur « Ed Sullivan »

La sélection festive de performances classiques des archives de The Ed Sullivan Show comprend la chance de basculer dans Noël avec Compter la base et son Orchestre. Ils figurent dans une apparition dans la longue série de variétés du 18 décembre 1966 avec « Jingle Bells ».

Basie, à la fois avec et sans son orchestre, était un visiteur fréquent des studios du spectacle le plus apprécié, diffusé à l’origine depuis le Maxine Elliott Theatre à Broadway et la 39th St. à New York. Il avait joué sur une édition d’avril 1966 qui mettait également en vedette Diahann Carroll et Alan King. Le spectacle d’avant Noël mettait également en vedette l’actrice noire pionnière Carroll, ainsi que le comédien Totie Fields et le danseur Peter Gennaro.

La réservation de Basie and co est intervenue à la fin d’une année généralement chargée pour le célèbre pianiste et chef d’orchestre et ses musiciens. Ils avaient sorti deux albums thématiques – Basie Meets Bond, présentant leurs interprétations de la musique des quatre premiers films de James Bond (Dr No, From Russia with Love, Goldfinger et Thunderball) ; et Basie Beatles Bag, qui était rempli de leurs versions des morceaux de Fab Four. La même année, ils ont également joué sur la célèbre sortie de l’été 1966 Sinatra aux sables, capturé à Francà la Copa Room de l’ancien Sands Hotel and Casino de Las Vegas.

« Jingle Bells », crédité à James Pierpoint et publié pour la première fois en 1857 sous le titre « The One Horse Open Sleigh » avant d’être bientôt renommé, a été enregistré plus de 1 500 fois. La première sortie commerciale de la chanson était par Will Lyle en 1889; la première version survivante était par le Edison Male Quartette en 1898.

Une version de « Jingle Bells » de la formation actuelle du Count Basie Orchestra, dirigée par Scotty Barnhart, a été incluse dans l’album 2015 A Very Swingin’ Basie Christmas! Publié par Concord, l’ensemble comprenait des apparitions d’Ellis Marsalis, Johnny Mathis, Ledisi, Carmen Bradford et Plas Johnson.

