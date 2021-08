Viviana Michel prête pour le duel éliminatoire ?

Telemundo Viviana Michel fait partie de l’équipe Famosos d’Exatlon USA.

Les derniers instants de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis sont en feu, et bien qu’il y ait des athlètes qui ont réussi à rester plus à flot que d’autres tout au long de la compétition, ce n’est la sécurité de rien, surtout maintenant que les Duels plus sévères, afin pour savoir qui seront les gagnants de l’émission de téléréalité Telemundo.

C’est le cas de Viviana Michel, des Famosos, qui bien qu’invaincue depuis 27 semaines et ne sachant pas ce qu’est un duel éliminatoire, est clair que cette possibilité est viable, alors elle ne recule pas à partir de ce moment, mais il sait que s’il se donne, il l’affrontera comme une bête.

La Mexicaine de 22 ans, considérée comme l’une des plus fortes cartes des Reds pour remporter la compétition, a été interrogée par l’animateur de l’émission, Frederik Oldenburg, pour savoir si elle était prête à relever un tel défi le moment venu.

“Vous n’avez jamais été loin de la conversation d’aller à un duel éliminatoire, mais la phase finale approche et ces duels arrivent, des duels directs. Cela peut être contre une partenaire, contre Nathalia, contre Diana, contre Norma, ou contre l’une des femmes de l’équipe bleue. Comment vous préparez-vous mentalement à ce qui s’en vient ? Ces duels sont là », a déclaré Frédéric avec une grande sincérité, car il est clair que la concurrence va se corser dans quelques jours.

« Eh bien, comme vous l’avez dit, je n’ai participé à aucun duel éliminatoire. Tout est déjà écrit. Dieu sait jusqu’où je vais aller, et je te jure, je suis super fier. Je me sens super bénie d’être ici maintenant pour continuer dans cette compétition », a déclaré Viviana.

Et bien que l’athlète EXATLON ait entre les sourcils d’être la gagnante de la finale du programme, elle a aussi assuré avec une grande sérénité, que si elle est éliminée après un duel éliminatoire, elle se sent déjà comme une championne.

« Je sais que c’est une opportunité incroyable que beaucoup d’entre nous aimeraient avoir, et j’en profite chaque jour. La vérité est que je suis super calme. et si je devais aller à un duel éliminatoire et que je devais y aller (moi), je jure que j’irais super content et super content de ce que j’ai réalisé », a conclu la star de l’équipe des Reds.

Les Reds sont très excités, ayant remporté l’avantage dominical, avec lequel ils ont le droit de choisir l’un des concurrents des Bleus qui ne mesurera pas les forces dans la dispute pour la permanence.

En plus de son passage chez EXATLON États-Unis, Viviana Michel, qui a étudié l’entraînement sportif à la Tennessee Technological University, a brillé dans l’Amérique féminine de la Liga MX Femenil, ainsi que dans son rôle d’influenceuse fitness.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires