Vivica A. Fox se souvient des propos racistes d’Ivanka Trump ⋆ .

Lors d’un épisode de vendredi de Andy Cohen’s E! «Pour de vrai: l’histoire de la télé-réalité», le producteur a abordé les «controverses raciales» sur les émissions de télé-réalité au fil des ans. Actrice Vivica A. Fox a rappelé un commentaire raciste fait par Ivanka Trump alors qu’ils tapotaient sur «The Celebrity Apprentice», en 2015.

Fox a déclaré l’ex-président Donald Trump fille a parlé à un groupe de femmes qui comprenait Fox, Keisha Knight-Pulliam, et Kenya Moore au cours de la saison 14. Selon Fox, Trump a déclaré: “Wow, vous parlez très bien.”

«Vous êtes certainement un groupe articulé. C’est très impressionnant de vous entendre tous parler », a déclaré Trump dans l’épisode.

Elle a ensuite ajouté qu’elle pensait que Trump n’était pas pleinement conscient de ses commentaires, disant: «Andy, je déteste le dire. Je ne pense pas qu’elle savait à l’époque qu’elle nous insultait. Je pense vraiment qu’elle pensait qu’elle nous complimentait. C’était comme: ‘Oh, wow, vous êtes intelligents les gars.’ »

«Je ne pense pas qu’elle le sache maintenant», a répondu Cohen.

Fox s’est souvenu qu’à l’époque «Twitter est devenu fou» avec des téléspectateurs qui avaient des opinions sur les commentaires de Trump, y compris l’utilisateur @atlantasistah qui a dit: «Faites savoir à @IvankaTrump que les Noirs peuvent parler et qu’elle n’a pas besoin d’être ‘surprise’ de la façon dont ‘articuler’ un de nous peut être. #CelebrityApprentice. »

«Pensez aux couches et couches et couches de Blancs qui ont vu une coupe de cette émission et ils ont dit: ‘Oh, c’est génial’, a répondu Cohen.

Pendant des années, des rumeurs ont circulé à propos de Donald Trump utilisant des insultes raciales alors qu’il travaillait sur «The Celebrity Apprentice». Selon The Hollywood Reporter, magicien Penn Jillette a déclaré le producteur de télévision britannique Mark Burnett a des bandes de l’ancien président et était «dans la salle» quand Trump disait «des choses insensibles au racisme qui me mettaient mal à l’aise».

Trump a déclaré à l’animateur de radio Howard Stern en 2005, qu’il pouvait gagner des cotes de télévision en opposant les candidats blancs et noirs les uns aux autres dans l’émission.

«Et ce serait neuf Noirs contre neuf Blancs, tous très instruits, très intelligents, forts et beaux, non?» Trump a dit à Stern, qui a demandé si «des Noirs très foncés ou des Noirs à la peau claire» apparaîtraient.

“[An] assortiment de Noirs », a-t-il répondu. Il a ensuite suggéré que les candidats blancs seraient tous des blondes.

