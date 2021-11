Vivid rejoint les mutins de Floride avant la saison CDL 2022

Vivid rejoint les Mutineers après la chute de la liste des rumeurs de Washington DC.

La Call of Duty League est dans une période d’incertitude alors que nous attendons de voir le résultat de la rumeur de l’équipe OpTic Dallas. Cela ayant conduit à laisser ouvert la place de Chicago au CDL, les fans ont été amenés à croire qu’une équipe de Washington DC arriverait au CDL. Il y avait même une liste supposée déjà en préparation. Cependant, la liste des rumeurs d’Anthony « Methodz » Zinni, Paul « PaulEhx » Avila, Reece « Vivid » Drost et Thomas « TJHaLy » Haly s’est séparée. Cela est dû au retrait de l’équipe propriétaire de l’accord. En conséquence, Vivid se dirige vers les Mutineers et remplace Colt « Havok » McLendon sur leur liste de départ.

Vivid est l’un des espoirs les plus excitants de la Call of Duty League depuis son arrivée dans la saison 2020 de Modern Warfare. Récemment, il a passé 2020 et début 2021 sur les LA Guerrillas. Après cela, Vivid a déménagé à Dallas Empire, où son style de jeu agressif SMG a rajeuni la liste de l’Empire. Rejoignant cette équipe de Mutineers de Cesar « Skyz » Bueno, Joseph « Owakening » Conley, David « Davpadie » Maslowski et lui-même, Vivid cherchera à apporter son style de jeu rapide avec des engagements élevés, et peut-être quelques championnats en Floride.