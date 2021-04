Vivienne Westwood fête ses 80 ans en disant «  N’achetez pas de bombe  » – WWD

LONDRES – Vivienne Westwood célèbre son 80e anniversaire avec une série d’avertissements sociaux et environnementaux et un court métrage dans lequel elle chante une version réécrite de «Without You» de la comédie musicale «My Fair Lady».

L’âge n’a pas atténué les passions militantes de la créatrice, sa détermination à défier le statu quo – ou son élégance innée. Un portrait photographié par son mari Andreas Kronthaler la montre aux yeux brillants, vibrants et éthérés, avec de longs cheveux blancs et une peinture pour le visage vert océan.

Pour marquer son grand jour, Westwood a travaillé sur un film avec Circa, qui charge chaque mois un artiste différent de créer une nouvelle œuvre pour le plus grand écran d’Europe dans le Piccadilly Circus de Londres. Le travail de Westwood paraîtra jeudi à 20 h 21, heure locale.

Londres reste totalement fermée, de sorte que ceux qui ne peuvent pas se rendre à Piccadilly Circus jeudi soir peuvent également regarder le film de 10 minutes, «Ne pas acheter une bombe», en ligne sur Circa.art.

Sa performance de «Without You» est un rappel. Elle a chanté la même chanson pour son film de collection automne 2021, qui a fait ses débuts le mois dernier.

Comme indiqué, elle et son mari ont mis un tour bizarre sur «My Fair Lady», faisant appel à un groupe international de mannequins et d’interprètes pour montrer une collection qui faisait un clin d’œil à l’étal de fleurs d’Eliza Doolittle et à la partition romantique de la comédie musicale.

Dans le film de la série, la glamour Westwood a interprété une version passionnée de la chanson pressée contre la vitrine de son magasin Mayfair récemment rénové, tandis que Kronthaler et le mannequin Malik Sharpe se promènent dans Mayfair en chantant «On the Street Where You Live».

Dans le film pour Circa, Westwood met en garde contre l’indifférence de la société à ce qu’elle considère comme des catastrophes environnementales imminentes. Elle dénonce le commerce des armes et ses liens avec le changement climatique, et s’interroge sur une Angleterre sans peuple.

Dans un message écrit qui apparaît dans le film, Westwood dit: «J’ai un plan 2 pour sauver le monde. Le capitalisme est une économie de guerre + la guerre est le plus gros pollueur, donc Stop War + change économie 2 une répartition équitable de la richesse en même temps.

Elle appelle les gens à «arrêter la production d’armes + qui arrêterait le changement climatique CC + Crash financier. À long terme, cela arrêtera la guerre… en parlant, U me soutiendra dans le combat. Un jour bientôt, U dira la bonne chose 2 la bonne personne au bon moment, fera une différence. J’ai toujours combiné mode et activisme: l’un aide l’autre. Peut-être que la mode peut arrêter la guerre.

Elle dit également aux téléspectateurs «N’achetez pas de voiture», «N’achetez pas de bombe!» « Achète-toi une vie! » et de la suivre sur Climaterevolution.co.uk. Westwood met en lumière la Campagne contre le commerce des armes, une organisation basée au Royaume-Uni.

Un tirage en édition limitée intitulé «Ne pas acheter une bombe» conçu par Westwood à l’appui de la #CIRCAECONOMY est disponible à l’achat pour 100 livres sur le site Web de Circa.

Josef O’Connor, fondateur et directeur artistique de Circa, a noté que Westwood a une longue histoire de lutte contre les problèmes tels que le changement climatique, les libertés civiles et le désarmement nucléaire.

«En incitant les autres à réfléchir à nouveau et à réfléchir ou à considérer leurs propres actions, nous sommes honorés de fournir une plate-forme à cette icône britannique sur l’écran de Piccadilly Lights et de célébrer son 80e anniversaire avec style», a-t-il déclaré.

Circa diffuse ses œuvres d’art commandées tous les soirs à 20h21 BST et héberge du nouveau contenu aux côtés d’archives passées d’artistes tels que Patti Smith, Tony Cokes et Ai Weiwei.

Le film Circa est la première apparition publique majeure de Westwood depuis l’été dernier, lorsqu’elle a organisé un coup publicitaire pour soutenir le sort de Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks que les États-Unis veulent extrader pour espionnage présumé.

Vêtue d’un tailleur-pantalon jaune canari à épaules pointues et de bottes de combat noires, Westwood a exprimé son soutien à Assange depuis l’intérieur d’une cage à oiseaux géante suspendue à 10 pieds du sol devant le tribunal pénal d’Old Bailey à Londres.

Mégaphone à la main, elle a protesté contre «l’extradition illégale américaine de Julian Assange pour avoir dit la vérité sur les crimes de guerre américains». Une banderole devant la cage indiquait «Je suis Julian Assange».

Plus tôt cette année, le gouvernement américain a fait appel de la décision d’un juge britannique de ne pas extrader Assange. Les États-Unis veulent qu’Assange soit jugé pour des accusations d’espionnage et de piratage par WikiLeaks.