Vivienne Westwood RTW Printemps 2022 – WWD

Vivienne Westwood s’est inspirée de l’une de ses célèbres collections des années 90, « Tied to the Mast », pour cette gamme de silhouettes coquines et décalées pour hommes et femmes, inspirées de l’apogée de la piraterie à la fin du XVIe siècle. Un thème nautique a traversé la collection avec des imprimés de corde et des rayures de marin sur des tricots, des hauts et des pantalons en coton, tandis que les tissus respectueux de l’environnement comprenaient du nylon et du denim recyclés.

LE REGARD: Beaucoup de coutures et de courbes signées Westwood. Les hauts et les jupes étaient équipés de cordons de serrage pour aider à sculpter le tissu autour de l’encolure, de la taille et des hanches. Des tricots surdimensionnés à rayures marines torsadés autour du corps tandis que les corsets sont livrés avec des manches amovibles, faisant écho à la polyvalence de la collection.

CITATION A NOTER : Westwood a appelé sa sortie de printemps « Save Our Souls » et l’a décrite comme « une belle collection efficace réduite à son minimum, mais contenant tout ce dont vous avez besoin, avec des tissus inventifs et coordonnés, le recyclage et la réutilisation des déchets en utilisant de la laine spéciale issue de l’agriculture régénérative. Achetez moins, choisissez bien, faites durer.

ASPECTS CLÉS : Des hauts et des robes légèrement drapés avec des manches flottantes, des vestes corset bien ajustées en tartan et une robe bleue en voile de coton biologique avec un décolleté réglable.

EMPORTER: Capitaine Westwood, nous vous saluons pour votre style durable, et moins c’est plus esthétique.