Vivir En La Habana ‘pour la première en juin

Le dernier documentaire de Blondie Blondie: Vivir en la Habana sera présenté en première au Sheffield Doc Fest en Angleterre du 4 au 13 juin.

Il sera également présenté au Tribeca Festival de New York du 9 juin au 20 juin. Le film, réalisé par Rob Roth, suit Debbie Harry et le reste du groupe dans leur voyage de collaboration avec des musiciens locaux à Cuba.

Le film a commencé à l’origine comme un court métrage enregistré pour documenter les performances de Blondie à Cuba, mais a été étendu à un documentaire complet. Il sera raconté par Harry, le guitariste Chris Stein et le batteur Clem Burke.

La première britannique de BLONDIE: VIVIR EN LA HABANA voit la new wave new-yorkaise se mêler aux rythmes latins. Des scènes de rue de La Havane, tournées en Super 8, fusionnent avec des séquences de concert lorsque Debbie Harry et @BlondieOfficial font la tournée de Cuba par @robrothnyc. # SheffDocFest2021 @ chrissteinplays @clem_burke pic.twitter.com/XhpcWDRu0U – Sheffield Doc / Fest (@sheffdocfest) 29 avril 2021

Blondie s’est produite pour la première fois à La Havane, Cuba en 2019 dans le cadre d’un échange culturel avec le ministère cubain de la Culture. L’échange de quatre jours a marqué la première fois du groupe dans le pays après avoir voulu visiter depuis leur création 45 ans auparavant.

Le groupe a donné deux concerts dans le pays avec trois musiciens locaux servant d’acte d’ouverture pour chaque spectacle. Parmi les artistes figuraient Síntesis, un groupe de 12 musiciens disco, rock et latin; l’artiste pop David Torrens; et l’interprète de salsa Alain Perez, qui joue également avec un groupe de 12 musiciens.

Avant de faire le voyage à La Havane, Burke a déclaré à Rolling Stone: «Nous espérons essayer de nous semi-intégrer dans la communauté et peut-être faire des performances et du jam avant les concerts officiels pour la communauté locale. Je ne sais vraiment pas à quoi m’attendre à part qu’il y a un dénominateur commun lorsque vous jouez de la musique. Si possible, nous ferons peut-être un cercle de batterie ou une sorte de communication musicale, ce qui est toujours un excellent niveleur de terrain.

Après la première de Blondie: Vivir en la Habana au Tribeca Festival, Blondie s’apprête à monter sur scène pour une performance live.

Le documentaire fait suite à l’annonce de Blondie: contre toute attente, un roman graphique écrit par Harry et Stein aux côtés d’Amanda Conner et Jimmy Palmiotti. Le roman de 180 pages raconte la montée en puissance du groupe New York New Wave à travers une «interprétation imaginative d’une histoire orale du groupe, entrecoupée d’interprétations artistiques de dix chansons de leur catalogue.

Écoutez le meilleur de Blondie sur Apple Music et Spotify.