Vivo a aidé les fans de football à capturer leurs plus grands moments lors de la Coupe Arabe de la FIFA, Qatar 2021

Dans le cadre d’un accord de sponsoring de six ans entre Vivo et la FIFA, Vivo est le sponsor smartphone officiel des compétitions de l’instance dirigeante depuis mai 2017.

Cela inclut le tournoi inaugural au Qatar, qui a commencé le 30 novembre et s’est terminé le 18 décembre.

Saisissez le moment passionnant avec la série X70

Parallèlement au tournoi, la nouvelle série phare X70 de Vivo a été lancée dans la région ce mois-ci.

Co-conçu avec ZEISS, un leader technologique dans le monde de l’optique depuis 175 ans, la série X70 a porté les capacités de photographie des smartphones à un tout nouveau niveau, ce qui en fait le compagnon idéal pour les fans de football. Bénéficiant de capacités de caméra de niveau professionnel, la série X70 est le partenaire idéal pour capturer les meilleurs moments du jeu.

En tant que premier tournoi panarabe de la FIFA, la Coupe Arabe de la FIFA Qatar 2021, attire une large attention régionale et au-delà. Grâce au parrainage, Vivo se connecte et élargit sa clientèle croissante de plus de 400 millions de personnes dans le monde.

« Nous sommes ravis de nous connecter avec les fans de la Coupe Arabe de la FIFA Qatar 2021, qui sont aussi passionnés que nous par le beau jeu », a déclaré Jet Xu, Head of Middle East Business, Vivo.

« En tirant parti de notre collaboration avec la FIFA, nous espérons créer des liens avec des clients régionaux grâce à l’esprit du football et renforcer l’image de marque créative, joyeuse et internationale de Vivo. »

Un grand pas en avant dans la présence internationale

Le Moyen-Orient est vital pour les activités mondiales de Vivo. Depuis ses débuts en 2019 au Moyen-Orient, la concentration et l’engagement de Vivo ont permis de mettre de superbes expériences de produits à la disposition des clients locaux.

La société a connu une croissance rapide de sa part de marché en raison de ses stratégies de produit et de marketing localisées. En lançant des gammes performantes, notamment les séries X, V et Y, Vivo est devenue l’une des marques de smartphones les plus appréciées de la région.

Mettant les utilisateurs au centre et innovant constamment pour fournir des technologies de smartphones pionnières, Vivo investit également massivement dans la R&D.

Vivo considère la Coupe Arabe de la FIFA Qatar 2021 comme une excellente opportunité d’acquérir une plus grande exposition internationale et de renforcer sa position en tant que marque mondiale.

Pour l’avenir, Vivo s’efforce de croître en créant des expériences client immersives et en faisant progresser sa technologie de smartphone révolutionnaire.