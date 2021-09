Vivo a présenté sa première puce destinée à améliorer la section photographique, la Vivo V1 | La technologie

in

Vivo souhaite améliorer la section photographique de ses appareils et pour cela, il a présenté le nouveau Vivo V1, une puce conçue pour améliorer les photographies sur ses appareils.

L’industrie des smartphones emprunte une voie très difficile à prévoir. Il y a quelques années, cela semblait être une idée folle pour les fabricants de téléphones de s’aventurer dans la production de leur propre matériel, cela n’était réservé qu’à un groupe restreint d’entreprises : Apple, Samsung et Huawei.

Non, même Google n’avait pas été encouragé à assembler un processeur à partir de zéro. Mais 2021 semble être une année de changement et de surprises, il y a quelques semaines ceux de Mountain View ont annoncé au monde que leurs prochains terminaux Google Pixel 6 et 6 Pro arriveraient avec un processeur maison..

Cette nouvelle a supposé la naissance du Google Tensor et, bien que ce ne soit pas encore quelque chose de tangible, les attentes sont à son comble et les nouveaux mobiles de Google doivent signifier un changement dans le monde Android. Bien sûr, Google n’a pas été la seule entreprise Android à se lancer dans la piscine.

Vivo rejoint l’engouement pour les processeurs maison, mais pas au niveau de Google. Aujourd’hui, il a annoncé au monde l’existence du Vivo V1, ce processeur ne deviendrait pas le centre névralgique de l’appareil ; sa tâche serait d’aider la section photographique.

Le Vivo V1 est un ISP ou Image Signal Processor, sans trop de verbiage, C’est un composant qui est chargé de coordonner les signaux et tout ce qui a à voir avec les caméras des appareils mobiles. Habituellement, cette unité est incluse dans le processeur lui-même.

Vivo a décidé de lancer son propre FAI afin de contrôler les caméras, à la fois le fonctionnement au niveau matériel et le traitement des photographies. Cette nouvelle puce arrivera dans un terminal qu’ils ont déjà en main et qui sera le Vivo X70.

La société asiatique n’a pas précisé la date de lancement du nouveau terminal qui intégrera cette technologie. Il ne nous reste plus qu’à attendre le coup de canon pour tester les capacités du Vivo V1.