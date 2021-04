Vivo annonce Virat Kohli comme ambassadeur de sa marque

Kohli sera vu en train de sensibiliser et de promouvoir le lancement de la prochaine série de produits Vivo dans le pipeline

La marque mondiale de smartphones Vivo a annoncé Virat Kohli comme ambassadeur de la marque. Avec l’association, Vivo vise à atteindre les milléniaux et les consommateurs motivés par la technologie. Une approche marketing à 360 degrés caractérisera l’association de Vivo avec Virat Kohli, a déclaré la société.

Selon l’association, Kohli sera vu en train de sensibiliser et de promouvoir le lancement de la prochaine série de produits Vivo dans le pipeline. L’association comprendra toutes les activités d’ATL et de BTL, y compris les prochaines campagnes télévisées de la marque, ainsi que la presse écrite, extérieure, les médias sociaux et les événements.

Chez Vivo, nous nous concentrons toujours sur les besoins et les préférences de nos consommateurs, et nous nous engageons à apporter de la joie dans la vie de nos consommateurs, a déclaré Nipun Marya, directeur de la stratégie de marque chez Vivo India. «Collaborer avec quelqu’un d’aussi effervescent que Virat est un excellent moyen de mieux se connecter avec nos jeunes consommateurs. Avec Aamir Khan et Sara Ali Khan, nous souhaitons élargir la portée de notre marque et nous sommes convaincus que l’association avec une personnalité du sport nous aidera à atteindre un public plus large », a-t-il ajouté.

«J’attends vraiment avec impatience cette association. En tant que sportif, je comprends l’importance de la cohérence et de l’engagement dans le jeu. Vivo, en tant que marque, s’est imposée comme l’un des principaux acteurs du marché indien des smartphones grâce à sa cohérence dans la fourniture de technologies innovantes. La façon dont Vivo a apporté de la joie dans la vie de ses clients grâce à une technologie simplifiée et les progrès de la photographie mobile sont gagnants. S’associer à une telle marque qui comprend et livre au public est assez excitant », a ajouté Kohli.

Pour établir une connexion avec les jeunes utilisateurs indiens, Vivo, s’est également associé à l’IPL. «Au fil des ans, l’association de Vivo avec IPL les a aidés à se connecter avec leurs consommateurs tout en augmentant la présence de la marque pan-indienne», a déclaré la société dans un communiqué officiel.

