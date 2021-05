vivo capitalise sur les principales tendances du marché avec la nouvelle série V21

Ces dernières années ont supervisé un changement dans les principales tendances mobiles, avec des positions clés dans les classements changeant de mains sur les marchés du monde entier. En Asie, les douze derniers mois ont vu la croissance des marques chinoises, comme vivo, au détriment d’acteurs auparavant importants. En fait, des sentiments similaires peuvent être observés en regardant l’Europe et l’industrie mondiale des smartphones, selon les données de Statcounter Global Stats.

Ce changement de tendance entraîne un désir croissant de conceptions esthétiques de combinés considérablement améliorées, de capacités de photographie haut de gamme et de réseau 5G avancé, en particulier pour les jeunes consommateurs avertis en technologie. Cette wishlist n’est pas non plus l’apanage des produits haut de gamme. Ils ont déjà fait leur chemin vers des segments de produits plus abordables et sont de plus en plus présents dans les régions du monde entier.

En fait, ces trois pierres angulaires de la conception moderne des smartphones se révèlent être un lien clé pour les marques chinoises qui cherchent à se développer auprès d’un public occidental historiquement difficile à craquer. Une enquête de l’Autorité Android 2021 sur les habitudes d’achat des consommateurs a montré que 24% des personnes interrogées considéraient la caméra comme le facteur le plus important dans un nouvel achat de smartphone, et 50% en plus la considéraient comme un élément clé.

vivo a clairement remarqué ces tendances dominantes en sélectionnant de nouveaux smartphones spécifiquement destinés à répondre à ces désirs et besoins des consommateurs. La dernière série vivo V21 est un excellent exemple de smartphones conçus pour ce marché. Cependant, atteindre ces consommateurs n’est pas une tâche facile dans le secteur des smartphones moderne et hautement concurrentiel. Pour ce faire, il faut un produit et une stratégie marketing qui tue.

Atteindre le bon consommateur

Tout le monde aime une bonne photo. C’est vraiment la clé de voûte pour atteindre les consommateurs d’aujourd’hui. Les partenariats avec les appareils photo sont devenus un facteur de différenciation de plus en plus important dans l’espace des smartphones, Leica, Hasselblad et maintenant Olympus devraient apporter leur expertise au marché des smartphones. vivo s’est associé aux spécialistes de l’optique ZEISS pour lancer la série vivo X60 à la fin de 2020, élargissant ainsi les capacités photographiques impressionnantes de ses produits. Faire entrer les spécialistes de l’appareil photo dans la mêlée du marché permet de montrer le dévouement d’une marque à l’importance des appareils photo pour smartphone. Les marques vont de plus en plus au-delà pour prouver leurs références d’appareil photo et mettre en évidence les avantages pour les consommateurs.

Exprimez votre style avec le design avant-gardiste de la série vivo V21! Dusk Blue ou Sunset Dazzle? Quelle couleur préférez-vous? # V21Series #OISNightSelfie #SlimDesign #ForYourBestMoments pic.twitter.com/6X1lLyxrVJ – vivo Malaysia (@vivo_malaysia) 6 mai 2021

Cependant, les capacités de photographie de la caméra frontale sont tout aussi importantes, sinon plus, que les partenariats avec des caméras. La culture selfie en Asie est devenue un élément central de l’album photo de tout le monde, où même une photo de paysage doit avoir quelqu’un dedans pour prouver qu’ils étaient là. La mise au point de la photographie de vivo ne comprend pas seulement ses modèles haut de gamme et ses capacités de caméra arrière. Les Vivo V21 et V21 5G récemment lancés par la société combinent un prix abordable avec un appareil photo selfie à stabilisation optique de 44 MP pour faire passer la photographie de face à un niveau supérieur. vivo a tout mis en œuvre pour produire un smartphone abordable avec une caméra selfie tueur.

Et ce n’est pas seulement l’Asie. La croissance du vlog et des plateformes de médias sociaux comme TikTok stimule également la demande de caméras frontales de haute qualité sur les marchés occidentaux, en particulier auprès des jeunes consommateurs. Bien sûr, 2020/2021 a connu une croissance considérable de l’utilisation des caméras frontales pour les appels vidéo et les conférences. C’est là que les smartphones comme le vivo V21 et le V21 5G peuvent capitaliser sur les tendances émergentes dans de nouvelles régions et de nouveaux consommateurs.

Téléphones construits pour 2021

Bien sûr, la photographie n’est qu’une partie du smartphone moderne en demande. Les consommateurs exigent également de plus en plus de puissantes capacités de traitement et de mise en réseau intégrées dans un matériel élégant. Avec le matériel de traitement moderne maintenant capable de fournir des performances de sensation haut de gamme à des prix plus abordables, la conception esthétique, les fonctionnalités supplémentaires et le prix sont de plus en plus au premier plan des esprits des consommateurs.

Par exemple, la 5G est un incontournable de l’industrie des smartphones en 2021 dans les segments de produits phares, intermédiaires et abordables. C’est devenu une fonctionnalité plus recherchée pour un public mondial qui cherche à être mieux connecté que jamais. Cette tendance ne fera que croître à mesure que les opérateurs continueront à déployer et à faire évoluer leurs réseaux 5G au cours des mois et des années à venir, en particulier sur les marchés d’Asie et d’Inde, où les réseaux de nouvelle génération sont sur le point de décoller.

Vous trouverez des capacités 5G dans le portefeuille de smartphones de vivo, y compris dans le dernier vivo V21 5G. Ce téléphone abordable comprend la 5G bimode et une technologie d’antenne propriétaire. De même, le combiné dispose de 8 Go de RAM et d’un écran AMOLED 90 Hz, deux autres tendances clés que les consommateurs recherchent de plus en plus pour garantir des performances fluides de leurs applications préférées.

L’accent mis par vivo sur les corps ultra-minces et les designs colorés et élégants dans sa gamme de smartphones allie cette technologie à l’influence de plus en plus puissante de la mode sur l’industrie en général. Le vivo VX21 possède un corps mince de 7,29 mm, l’un des plus élégants du marché. Les coloris Sunset Dazzle, Dusk Blue et Arctic White permettent aux consommateurs d’exprimer leur propre style. Un design accrocheur ne fait certainement pas de mal lors de la commercialisation de smartphones.

Capitaliser sur les tendances du marché

Alors que le marché des smartphones continue de se développer, diverses niches et tendances ont été taillées pour répondre aux besoins de consommateurs toujours plus exigeants.

L’un des principaux facteurs de croissance sur le marché asiatique des smartphones et en Occident est la recherche de technologies de caméra améliorées. Grâce aux partenariats de grands noms du secteur de l’optique, les caméras avant et arrière sont devenues des différenciateurs clés sur le marché. Les technologies de traitement et de mise en réseau de nouvelle génération, intégrées dans un matériel qui se démarque pour attirer l’attention du jeune consommateur averti en technologie, sont également extrêmement importantes dans le succès d’un produit.

La dernière gamme de smartphones et la stratégie marketing de vivo jouent directement sur ce groupe démographique, en le plaçant comme un modèle à surveiller à la fois sur les marchés asiatiques et dans la perspective d’une expansion sur les marchés occidentaux.