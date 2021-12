Vivo cherche à améliorer les selfies avec un double flash frontal sur son Vivo S12 Pro | La technologie

Après avoir perdu de l’importance ces dernières années, il semble que vivo veuille ressusciter le selfie et lui redonner une place centrale dans la section photographique : c’est ainsi qu’il veut procéder.

Vivo, qui lancera ses nouveaux smartphones Vivo S12 et S12 Pro en Chine le 22 décembre, vient de laisser une surprise dans le teaser du S12 Pro, qui proposera une expérience photographique inédite au sein de la section selfie.

Comme vous allez le voir sur la photo ci-jointe, le Vivo S12 Pro aura une configuration à double caméra selfie, quelque chose que très peu de téléphones portent aujourd’hui.

Mais c’est qu’en plus, l’image confirme la présence de deux flashes LED à l’avant, accompagnant les caméras avant, donc l’union des deux éléments promet de bons selfies même dans des conditions de faible luminosité.

Au-delà de cette surprise, il y a déjà plusieurs éléments techniques que l’on connaît des vivo S12 et S12 Pro. Passons les en revue.

Le Vivo S12 Pro sera équipé d’une dalle OLED de 6,5 pouces qui offre une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran sera probablement livré avec le scanner d’empreintes digitales intégré et la protection Gorilla Glass.

Quant au selfie, il est prévu que l’appareil photo principal est un Samsung JN1 50 Mpx qui sera accompagné d’un Hynix Hi846 grand angle de 8 Mpx.

L’arrière sera le joyau de la couronne avec un appareil photo principal de 108 mégapixels avec OIS, qui sera rejoint par un capteur grand angle OmniVision OV8856 8MP et un capteur noir et blanc 2MP.

Acheter un mobile pas cher en 2021 est une décision judicieuse, si vous n’avez besoin que des fonctions quotidiennes requises d’un smartphone. Ce sont les meilleurs mobiles bon marché de 2021.

Le Vivo S12 Pro comprendra le chipset Dimensity 1200 et 12 Go de RAM LPDDR4x. L’appareil sera livré avec 256 Go de stockage UFS 3.1. Et il est susceptible d’abriter une batterie de 4 230 mAh avec une charge rapide de 44 W.

Les modèles S12 et S12 Pro seront livrés avec Android 12 et OriginOS Ocean. Il devrait coûter environ 549 $.