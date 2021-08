Vivo dévoile V1 ISP : la première puce d’imagerie de l’entreprise

Hadlee Simons / Autorité Android

Vivo aurait annoncé son premier FAI personnalisé. Cette puce gérera les tâches liées à l’appareil photo sur la prochaine série Vivo X70. La société rejoindra Xiaomi pour proposer un FAI interne.

Samsung et Huawei sont deux des rares joueurs Android sur le marché à proposer actuellement des chipsets personnalisés, mais Xiaomi s’est également lancé dans le jeu de silicium personnalisé cette année. Au lieu d’offrir un chipset complet, cependant, Xiaomi a apporté un processeur de signal d’image (ISP) interne au Mi Mix Fold pour gérer les tâches liées à l’appareil photo.

Maintenant, il semble que Vivo soit le dernier fabricant à emprunter cette voie, car il proposera apparemment bientôt une puce d’imagerie personnalisée. Le vice-président exécutif de Vivo, Hu Baishan, aurait confirmé le V1 ISP lors d’une conférence aujourd’hui (h/t : ITHome), ajoutant qu’il ferait ses débuts dans la série X70 du mois prochain.

On ne sait pas exactement de quoi le FAI V1 sera capable, mais le silicium Surge C1 du Mi Mix Fold nous donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre. Xiaomi dit que la puce personnalisée permet une meilleure qualité d’image en basse lumière, une meilleure mise au point, ainsi qu’une exposition automatique et une balance des blancs améliorées. Il va donc de soi que nous pouvons nous attendre à ce que le FAI de Vivo propose certaines de ces mises à niveau.

Nous avons également vu des chipsets personnalisés de Huawei et Samsung activer des fonctionnalités de caméra telles qu’une réduction du bruit plus avancée, un zoom plus fluide et jusqu’à six caméras. En fait, les chipsets Exynos de Samsung offraient des capacités vidéo 4K/60fps et 8K avant les processeurs Snapdragon phares de Qualcomm. Mais il n’est pas clair si Vivo serait en mesure d’obtenir ce type de mises à niveau vidéo via le seul FAI.

Nous devrons attendre la série Vivo X70 du mois prochain pour voir ce que l’entreprise fait exactement avec le FAI V1. Quoi qu’il en soit, il semble que les FAI personnalisés pourraient être la nouvelle tendance dans l’espace matériel des smartphones.