VIVO et Amazon Prime ont enregistré le rappel de marque le plus élevé au cours de la phase 1 de l’IPL 2021 : rapport

Les champions en titre, les Indiens de Mumbai, étaient l’équipe favorite, suivis des Royal Challengers Bangalore (RCB) et des Chennai Super Kings (CSK).

Les marques de commerce électronique sont devenues les plus grosses dépenses avant et pendant la première phase de l’IPL 2021, avec VIVO et Amazon Prime au sommet de la hiérarchie des rappels compte tenu de leurs dépenses médiatiques élevées pour le tournoi, selon une étude de Havas Media Group India et YouGov. . Intitulée « HI-CRICKET », l’étude a également révélé que les marques de livraison de nourriture telles que Swiggy bénéficiaient également d’un rappel élevé, la fréquence des commandes restant élevée, près de 80 % des répondants ayant commandé de la nourriture en ligne au moins une fois pendant le match. De même, Dream11 était le sponsor principal le plus rappelé, suivi de Byju’s et PhonePe.

Fait intéressant, l’étude a également révélé qu’au début de l’IPL, les champions en titre, les Indiens de Mumbai, étaient l’équipe favorite, suivis des Royal Challengers Bangalore (RCB) et des Chennai Super Kings (CSK). De plus, selon l’étude, la plupart des grandes marques ont constaté une association accrue avec les avantages personnels et collectifs. Les marques automobiles telles que Hyundai, Renault et Kia et les marques durables telles que Voltas, Signify (Philips) et Havells ont connu une conversion de fidélité accrue. Dans toutes les marques suivies dans le cadre de cette étude, chaque étape de l’entonnoir des consommateurs a enregistré des changements positifs lors de la comparaison des chiffres avant et pendant le tournoi, Sanchita Roy, responsable de la stratégie, Havas Media Group India, a déclaré : « L’une des questions pertinentes qui les clients demandent est le résultat commercial des propriétés à fort impact. Chez Havas, en accord avec notre philosophie de marques significatives, nous voulions comprendre l’effet de l’IPL sur la création de sens pour les marques dans les principales catégories de dépenses élevées telles que l’automobile, le commerce électronique, les sports fantastiques, la livraison de nourriture en ligne, etc. Ce que nous avons observé, c’est qu’à travers les marques, les perceptions personnelles et collectives se sont améliorées avec le début de l’IPL. Les paramètres personnels tels que le rapport qualité-prix et la commodité, ainsi que les perceptions collectives de confiance et de respect ont connu la plus forte augmentation dans toutes les marques. »

La recherche a été commandée entre le 2 avril 2021 et le 7 mai 2021, au cours de la première étape de l’IPL 2021. L’étude englobe 4500 répondants en ligne dans 10 villes en Inde, ce qui permet de mieux comprendre comment une plate-forme plus grande que nature comme l’IPL aide à faire bouger les mesures de l’esprit. L’étude vise à établir une corrélation directe entre les métriques de la marque et une propriété à fort impact et à haute visibilité comme l’IPL.

Pour R Venkatasubramanian, président et responsable national des investissements, Havas Media Group India, la deuxième phase de l’IPL 2021 sera tout aussi importante ou remplacera la première phase en termes d’audience et de revenus. « Le coût d’entrée est relativement très inférieur étant donné qu’il s’agit d’une propriété à fort impact qui coïncide à nouveau avec la période du festival, elle sera donc plus importante pour les annonceurs que l’année dernière. Nous estimons que les dépenses globales pour les fêtes augmenteraient de 20 à 25 % par rapport à 2020. Et l’IPL jouera un rôle central en tant que plate-forme pour les annonceurs. Star Sports a renouvelé et signé cinq sponsors co-présentateurs et 10 sponsors associés pour la deuxième phase de l’IPL qui comprend des catégories telles que le commerce électronique, les jeux, l’éducation en ligne, les télécommunications, les produits de grande consommation et plusieurs autres. L’inventaire est presque épuisé », a-t-il souligné.

