vivo et l’UEFA appellent les fans à créer, capturer et partager les beaux moments de l’UEFA EURO 2020

Alors que les fans de football attendaient avec impatience le retour de l’UEFA EURO 2020, qui débutera le 11 juin 2021, vivo souhaite aider les fans à créer, capturer et partager les beaux moments entourant le tournoi.

Lancée aujourd’hui, la marque a introduit une activation sociale #ToBeautifulMoments & #vivoSuperTime avec le soutien de l’ex-star anglaise Michael Owen, appelant les fans à partager leurs chants, acclamations et applaudissements pour avoir l’opportunité de figurer dans la cérémonie de clôture du tournoi présentée par vive.

Rassembler les gens par l’amour du jeu

“Les vertus du football, dans la façon dont il rassemble des gens du monde entier, d’horizons différents, d’équipes différentes, le tout au nom de l’esprit sportif, est ce qui en fait un jeu vraiment magnifique”, a déclaré Owen, qui est un UEFA EURO ambassadeur 2020. “Bien que l’expérience soit différente cette année, je suis ravi de faire équipe avec vivo pour encourager et permettre aux fans d’être dans le moment présent et d’apporter leur énergie et leur passion dans l’un des plus beaux moments du tournoi.”

Les fans qui soumettent leurs vidéos et photos avec le hashtag #ToBeautifulMoments & #vivoSuperTime sur les réseaux sociaux peuvent être présentés dans un affichage virtuel exceptionnel lors de la diffusion de la cérémonie de clôture de l’UEFA EURO 2020 qui aura lieu le 11 juillet. Qu’il s’agisse de capturer et de partager les selfies parfaits de fans ou vidéos énergiques d’acclamations et d’applaudissements, la tâche est simple : téléchargez une photo ou une vidéo avec le hashtag #ToBeautifulMoments & #vivoSuperTime pour montrer votre soutien à l’EURO 2020 et à votre équipe nationale et vos joueurs préférés.

Lors de la cérémonie de clôture, qui sera une combinaison d’action en direct et de réalité augmentée, des vidéos de fans seront intégrées dans un spectacle visuel engageant et diffusées en direct pour les téléspectateurs à la maison.

« Le football est de retour, et le football n’a jamais été aussi avide de dévouement, de passion et de présence des fans. vivo appelle tous les fans de football à se rassembler à nouveau pour célébrer ce beau moment, et nous sommes ravis de pouvoir apporter l’amour des fans pour le beau jeu dans l’événement avec l’aide de la technologie », a déclaré Spark Ni, vice-président senior. et CMO de vivo.

L’initiative #vivoSuperTime fait partie de la campagne « To Beautiful Moments » de la marque entourant le tournoi de cette année, donnant vie à la passion de vivo de rendre chaque moment plus magique pour ses utilisateurs.

Pour en savoir plus sur la campagne « To Beautiful Moments » et les activations de vivo autour de l’UEFA EURO 2020, rendez-vous sur https://www.vivo.com/en/activity/euro2020.

En savoir plus sur l’application Sport360