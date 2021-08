Vivo explore le smartphone avec plusieurs caméras pop-up orientées vers l’arrière

in

Vivo explore un téléphone avec plusieurs caméras contextuelles qui s’empilent les unes sur les autres. Un brevet de l’entreprise décrit le téléphone avec un module contextuel orienté vers l’arrière qui s’étend en quatre étapes. L’appareil utilise également un tireur selfie sous l’écran.

Dans le monde des caméras pop-up, c’est probablement une première. Le fournisseur chinois Vivo explore un smartphone avec non pas une mais plusieurs caméras qui sortent du cadre. Quoi de plus? Ces tireurs pop-up à plusieurs niveaux ne sont pas orientés vers l’avant, comme la plupart des caméras selfie. Au lieu de cela, ils sont tournés vers l’arrière pour activer la fonctionnalité de la caméra arrière.

Selon un brevet Vivo découvert par LetsGoDigital, la société explore un téléphone avec une “caméra pop-up à zoom super téléobjectif”. La documentation suggère que Vivo souhaite améliorer la plage de zoom de ce téléphone. On ne sait pas comment ce placement unique de la caméra aidera à cela, mais le brevet indique qu’il devrait permettre un « zoom multiple élevé ».

Sur la base d’autres informations contenues dans le dépôt de brevet, le téléphone avec appareil photo contextuel à plusieurs étages inclurait un snapper selfie sous l’écran. Cela signifie que vous ne verrez aucun appareil photo physique sur le téléphone lorsque vous ne prenez pas de photos.

Pendant ce temps, le module contextuel orienté vers l’arrière s’étendrait en quatre étapes, chaque extension révélant un capteur de caméra. Le capteur le plus bas sera celui par défaut qui apparaîtra et les utilisateurs peuvent choisir d’étendre les autres capteurs comme et quand ils le souhaitent.

Le téléphone breveté Vivo a certainement l’air futuriste et il serait intéressant de voir comment les multiples caméras contextuelles aident à l’imagerie téléobjectif. Cependant, la structure semble un peu fragile d’après ce que montrent les images conceptuelles et pourrait avoir des problèmes fonctionnels sur une utilisation à long terme.

Néanmoins, n’anticipons pas car le design n’en est qu’au stade de la demande de brevet en ce moment. Vivo peut ou non utiliser un tel système de caméra sur un vrai téléphone. Cela dit, nous avons vu certains des brevets précédents de Vivo prendre vie. Par exemple, le système de stabilisation d’image à cardan de la société est apparu pour la première fois dans un brevet et a ensuite été intégré au Vivo X60 Pro. Si la société pense que plusieurs caméras contextuelles sont la voie à suivre, il est tout à fait possible que nous obtenions un téléphone Vivo commercial présentant la même chose.