Vivo India exhorte les parents à réduire l’utilisation des smartphones pour se connecter avec leurs enfants

La marque de smartphones Vivo a lancé la troisième édition de la campagne #SwitchOff. La campagne encourage les parents à réduire le temps passé devant un écran et à réduire l’utilisation du téléphone pour passer plus de temps avec leurs enfants. Avec l’histoire d’un duo père-fils, il raconte comment les parents manquent d’être pleinement présents dans la vie de leurs enfants. La campagne est basée sur les informations de l’étude vivo-CyberMedia Research (CMR) « Impact des smartphones sur les relations humaines 2021 ». Selon l’étude, 74% des parents admettent que l’utilisation de leur smartphone a nui à leur relation avec leurs enfants, a déclaré la société dans un communiqué.

Selon Yogendra Sriramula, directeur de la stratégie de marque, Vivo India, la pandémie a fait de la technologie numérique et des smartphones un besoin indispensable pour nous tous. Mais nous ne réalisons pas souvent à quel point l’utilisation excessive de ces appareils a un impact sur les esprits jeunes et naïfs qui nous entourent.

« Nous sommes peut-être avec nos enfants, mais la qualité du temps passé avec eux est quelque chose à laquelle nous ne prêtons pas beaucoup d’attention. Par conséquent, cette année, nous avons pensé nous concentrer sur la sensibilisation et la prise de conscience de l’utilisation excessive des smartphones par les adultes qui a un impact sur leur relation avec leurs enfants. Et c’est ce que décrit le film SwitchOff de vivo », a ajouté Sriramula.

Le film de campagne qui a été conceptualisé par Lowe Lintas montre à quel point une bonne relation père-fils était de « meilleurs amis » avant que le smartphone ne devienne indispensable. À la fin, le père réalise le besoin de se déconnecter après que son fils exprime sa tristesse de ne pas pouvoir se connecter comme avant et renouer avec la relation qu’il partageait avec son fils.

« Les enfants sont très rapides à capter les signaux que nous envoyons. Et l’esprit d’un enfant est un endroit très fertile. Ce film conceptualisé par Rajat, Vishal, Stuti et Kushal, explore ce qui peut se passer dans la tête d’un enfant lorsqu’il voit ses parents obsédés par leur téléphone. Quelles conclusions son petit esprit pourrait-il tirer. Et combien il est impératif pour les adultes de le trouver en eux-mêmes, d’arrêter », a déclaré Amar Singh, responsable régional de la création chez Lowe Lintas.

Lire aussi : WinZO collabore avec Ogilvy pour renforcer la présence de sa marque auprès des masses indiennes

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.