Vivo lance officiellement sa nouvelle famille X70 avec de grandes nouveautés photographiques en 3 modèles | La technologie

La société chinoise spécialisée dans la technologie nous a surpris avec l’annonce de trois nouveaux téléphones, la famille Vivo X70, qui du même point de vue veulent offrir une qualité photographique de haute qualité.

Avec les flashs pointant vers Apple et son Apple Event, le monde des smartphones nous a rappelé que la Terre continue de tourner avec la présentation des nouveaux modèles Vivo.

La société située à Dongguan, en Chine, a présenté la nouvelle famille Vivo X70, qui sera commercialisée avec trois modèles différents très similaires les uns aux autres.

La série est composée du Vivo X70, du Vivo X70 Pro et du Vivo X70 Pro +, dans une démonstration d’originalité que le public n’aimera sans doute pas trop, déjà saturée de noms complexes à retenir. Mais d’abord, décrivons ses caractéristiques techniques :

Vivo X70Vivo X70 ProVivo X70 Pro + Écran6,56 “AMOLED | Full HD+ | 120Hz6,56” AMOLED | Full HD+ | 120Hz6,78 “AMOLED | 2K | 120HzProcessorDimensity 1200 5GExynos 1080Snapdragon 888 + RAM8Go | 12Go8Go | 12Go8Go | 12GoMémoire interne128Go | 256Go128Go | 256Go256Go | 512GoAppareils photo arrière40MP f/1,9 |12MP f/2.0 |1250 Mpx f/2 f / 2.0 | 8 Mpx f / 3 450 Mpx f / 1,6 | 48 Mpx f / 2,2 | 12 Mpx f / 1,6 | 8 Mpx f / 3,4 Caméra frontale32 Mpx32 Mpx32 Mpx Batterie4 .400 mAh 44W4.450 mAh 44W4.450 mAh 55W Fonctionnement SystèmeFuntouch OS 12Funtouch OS 12Funtouch OS 12PrixÀ partir de 490 € À partir de 560 € À partir de 720 €

Les différences entre le Vivo X70 et le Vivo X70 Pro sont minces, et dans la conception, ils sont presque identiques, tandis que le Vivo X70 Pro + est celui qui va plus loin se démarquer seul, par ses caractéristiques et son apparence.

Comme on peut le voir dans le tableau, les deux Vivo X70 et Vivo X70 Pro sont très similaires, tous deux dotés d’un processeur milieu de gamme supérieur avec compatibilité avec les réseaux 5G, même configuration de RAM et de mémoire interne et pratiquement le même module photographique.

Même dans la section écran, nous voyons la même configuration avec le choix de une dalle de 6,56 pouces, résolution Full HD+, technologie AMOLED et 120 Hz de soude.

Quant à Vivo X70 Pro +, la société a voulu vous fournir les meilleures technologies. Par exemple, ce modèle sera le premier à utiliser sa nouvelle puce d’imagerie V1 auto-conçue.

Le fabricant du téléphone affirme que la puce utilise un système d’intelligence artificielle pour la réduction du bruit et l’estimation des mouvements, ce qui empêche le flou sur les photos. A cela s’ajoute le choix de capteurs premium, puisque pour L’appareil photo principal a été choisi le Samsung ISOCELL GN1 de 50 Mpx Ultra-Sensing, ainsi que le Sony IMX598 Ultra-Wide Gimbal de 48 Mpx.

En outre, le Vivo X70 Pro+ se distingue par le montage du Snapdragon 888+, bien plus puissant que les puces de ses petits frères, et un écran AMOLED 2K, également supérieur à celui des deux autres modèles.

Prix ​​estimés de ces trois modèles dans leurs différentes versions sont :

Vivo X70 8/128 Go 485 euros pour changer Vivo X70 8/256 Go 524 euros pour changer Vivo X70 12/256 FR 563 euros pour changer Vivo X70 Pro 8/256 Go 603 euros pour changer Vivo X70 Pro 12/256 Go 629 euros pour changer Vivo X70 Pro 12/512 Go 694 euros pour changer Vivo X70 Pro + 8/256 Go 721 euros pour changer Vivo X70 Pro + 12/256 Go 786 euros pour changer Vivo X70 Pro + 12/512 Go 917 euros pour changer.

Les options sont là, mais en raison de la similitude des Vivo X70 et X70 Pro et de la grande différence de prix, il semble qu’il soit préférable de choisir entre le modèle de base ou le Vivo X70 Pro +, qui sont placés dans le haut- finir sans devenir trop cher. On verra quand ils arriveront en Espagne.