Vivo lance son téléphone appareil photo le plus puissant, le X70 Pro+ en Inde ; spécifications, prix et tout à savoir

Le X70 Pro+ apporte des améliorations bienvenues à un ensemble complet de caméras familières. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Vivo a lancé jeudi son téléphone avec appareil photo le plus puissant, le X70 Pro+, en Inde. Le téléphone est conçu de A à Z pour affronter les OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra et Samsung Galaxy S21 Ultra, tant du point de vue matériel que prix. Cette dernière partie est particulièrement intéressante. Non seulement le X70 Pro+ est son téléphone le plus cher en Inde à ce jour, mais Vivo l’a également fixé à un prix plus élevé par rapport au marché chinois.

Le seul modèle 12 Go/256 Go du X70 Pro+ coûtera 79 990 roupies en Inde. Le même téléphone coûte 6 000 CNY en Chine, ce qui correspond à peu près à 68 950 Rs. Pour le contexte, le OnePlus 9 Pro et le Xiaomi Mi 11 Ultra avec une RAM et un stockage équivalents coûtent Rs 69 999. Juste pour ajouter à cela, le X60 Pro+ 12 Go/256 Go a été lancé plus tôt dans l’année au prix de Rs 69 990.

Aussi puissant et impressionnant que le X70 Pro+ puisse paraître sur le papier, on ne peut s’empêcher de le souligner, Vivo aurait pu le prix un peu mieux. Comme prévu, il existe également une version pro standard du téléphone, le X70 Pro, qui essaie d’apporter une grande partie de ses fonctionnalités et de son style à un prix relativement plus abordable. Le X70 Pro démarre à Rs 46 990 pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La série X70 a également un modèle vanille X70, que Vivo ne lance pas en Inde pour le moment.

Spécifications et fonctionnalités du Vivo X70 Pro+

Le X70 Pro+ apporte des mises à niveau bienvenues à un ensemble de caméras familier et complet, bien que cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de mises à niveau là-bas. Il contient la dernière et la meilleure puce de Qualcomm, le Snapdragon 888+, un indice IP officiel et une recharge sans fil. Le X70 Pro+ est également livré avec un écran LTPO plus grand et plus avancé. La batterie a également été augmentée, très légèrement, dans cette génération. L’ensemble est complété par deux haut-parleurs. De toute évidence, il s’agit du produit phare premium de Vivo à ce jour.

Commençons par les caméras. Le X70 Pro+ a un appareil photo principal de 50MP avec un capteur Samsung GN1 assis derrière un objectif à ouverture f/1,57 qui est optiquement stabilisé, c’est la même chose que le X60 Pro+. Ceci est associé à trois autres caméras, une caméra ultra grand angle 48MP avec stabilisation à cardan, une caméra de profondeur 12MP avec OIS (il s’agissait de 32MP dans le X60 Pro+ sans OIS) et une autre caméra de style périscope 8MP, toujours avec OIS, pour 5x zoom optique. Le X70 Pro+ est peut-être le premier et le seul smartphone du marché à offrir une stabilisation sur tous les objectifs. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 32MP.

Le partenariat Vivo-ZEISS se poursuit également dans cette génération, c’est-à-dire que le X70 Pro+ pourra bénéficier de toutes les avancées photographiques que nous avons vues dans le X60 Pro+, y compris les filtres ZEISS Biotar Portrait et le revêtement ZEISS T pour éviter lumière parasite, images fantômes et autres artefacts d’image non pertinents lors de la prise de vue. La nouveauté de cette génération est la couleur naturelle ZEISS qui fonctionne beaucoup comme le HDR, pour vous donner des images plus réalistes.

Mais la plus grande mise à niveau est peut-être la puce d’imagerie propriétaire de Vivo, la V1. La société affirme que la nouvelle puce “utilise un système d’IA pour appliquer les effets NR (réduction du bruit) et MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) à tous les niveaux, ce qui permet aux consommateurs de faire preuve de créativité en haute définition sans compromettre la qualité”.

Passant à l’écran, le X70 Pro+ dispose d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1440p et un panneau E5 LTPO rapide de 120 Hz fabriqué par Samsung. Il peut atteindre 1 500 nits et lire du contenu HDR10+, bien que Dolby Vision ne soit pas pris en charge pour une raison quelconque. Il est doté d’une découpe perforée et d’un lecteur d’empreintes digitales à l’écran pour la biométrie.

Sous le capot, le X70 Pro+ possède une puce Snapdragon 888+ associée à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce n’est pas extensible. Le logiciel est ColourOS 12 basé sur Android 11. Le téléphone est éligible pour obtenir trois ans de mises à jour majeures du système d’exploitation Android et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Ailleurs, le X70 Pro+ dispose d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire rapide de 55 W et une charge sans fil de 50 W. Vivo lance également un chargeur sans fil compatible avec le téléphone qui sera vendu séparément pour Rs 4 499.

Vivo a également mis à jour le design avec un nouvel îlot de caméra de forme carrée qu’il appelle “fenêtre de nuage en céramique”. Le téléphone sera disponible dans un seul coloris Enigma Black.

Spécifications et fonctionnalités du Vivo X70 Pro

Le X70 Pro dispose également de quatre caméras à l’arrière, qui sont une combinaison de 50MP principal avec stabilisation à cardan + 12MP ultra grand-angle + 12MP portrait + 8MP téléobjectif de style périscope avec OIS pour un zoom optique 5x. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 32MP.

Le reste des spécifications comprend un écran AMOLED E3 1080p+ de 6,56 pouces avec prise en charge de 120 Hz et HDR10+, une puce MediaTek Dimensity 1200 avec jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage, et une batterie de 4 450 mAh avec une charge filaire rapide de 44 W.

Le X70 Pro sera disponible en deux coloris : Cosmic Black et Aurora Dawn.

Prix ​​et disponibilité de la série Vivo X70 en Inde

Le X70 Pro+ sera disponible au prix de Rs 79 990 à partir du 12 octobre. Le X70 Pro débutera à Rs 46 990 pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera également disponible en configuration 8 Go/256 Go pour Rs 49 990 et 12 Go/256 Go pour Rs 52 990. Le X70 Pro sera disponible à partir du 7 octobre.

Les deux téléphones seront vendus dans la boutique en ligne Vivo India, Flipkart et les magasins de détail partenaires hors ligne.

