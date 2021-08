Vivo : les moments les plus réconfortants du film d’animation Netflix

Quand Vivo a imaginé Andres danser avec Marta une fois de plus

Laisse-moi te dire, j’ai sangloté pendant cette partie à Vivo. Je ne suis généralement pas un grand crieur pendant les films, mais ce moment m’a fait pleurer – dans le bon sens, c’est pourquoi c’est extrêmement réconfortant. Lorsque Marta chante la chanson d’Andres pour elle, Vivo commence à envisager à nouveau Marta et Andres ensemble, puis lorsque Marta se lève pour danser et qu’ils se tiennent la main, ils deviennent tous les deux jeunes.

Ce n’est pas seulement un excellent rappel de “Mambo Cabana”, mais montre également le développement du personnage de Vivo. Au début, il voulait Andres pour lui tout seul, mais maintenant, il voit la joie qu’un tel amour pourrait apporter à la vie de quelqu’un, et souhaite qu’un jour, peut-être qu’Andres et Marta puissent danser à nouveau ensemble comme ils l’étaient quand ils étaient jeunes. C’est comme si Andres était sur scène avec elle, et c’est tout ce que Vivo voulait vraiment. C’est une conclusion réconfortante pour un film merveilleux et la meilleure façon de clore son histoire.