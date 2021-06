Vivo prend son envol chez Xiaomi avec le téléphone V21e ‘5G’ mince et léger: spécifications, prix, autres détails

Vivo propose le V21e dans une configuration unique de 8 Go/128 Go.

Vivo lance le téléphone V21e 5G en Inde aujourd’hui (24 juin 2021), deux jours après que Xiaomi a annoncé le Mi 11 Lite. Bien que cela ne remette pas directement en cause la prétention de Xiaomi de lancer le téléphone le plus mince et le plus léger de 2021 – même si le téléphone de Vivo est remarquablement proche de le compenser – il met en évidence le design “de pointe” du V21e et le fait qu’il a été capable d’y parvenir et trouver un moyen de le lancer également avec la 5G. Xiaomi n’apporte que le 4G Mi 11 Lite en Inde pour le moment. Pour ceux qui ne le savent pas, le Mi 11 Lite est la première incursion de Xiaomi dans le segment du style de vie, longtemps dominé par Vivo. Contrairement au Mi 11 Lite, Vivo propose le V21e dans une seule configuration 8 Go/128 Go. Cela vous coûtera 24 999 Rs.

Le V21e est doté d’un écran AMOLED de 6,44 pouces à 60 Hz avec une résolution de 1080p et une encoche de style goutte d’eau. Sous le capot, il dispose d’un système sur puce MediaTek Dimensity 700 (également visible à l’intérieur du Realme Narzo 30 5G qui est également lancé aujourd’hui) associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ceci est extensible. Comme le OnePlus Nord CE 5G, le V21e ne prend également en charge qu’une seule bande 5G. Le téléphone est alimenté par Funtouch OS 11.1. Le téléphone est en outre livré avec une batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 44 W.

Pour la photographie, le V21e dispose d’une configuration à double caméra avec une caméra principale de 64 MP et une caméra ultra grand angle de 8 MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 32MP.

Le V21e est disponible dans les coloris Sunset Jazz et Dark Pearl. Il mesure jusqu’à 7,79 mm et pèse jusqu’à 167 g.

Le V21e se vendra Rs 24 999 pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est disponible à partir d’aujourd’hui chez les principaux partenaires de vente au détail, vivo India E-store, Flipkart, Amazon, Paytm, Tatacliq et Bajaj EMI Store.

