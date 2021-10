Vivo présente ses nouveaux smartphones milieu de gamme Vivo T1 et Vivo T1x : appareils photo 64 Mpx et batterie 5 000 mAh | La technologie

La société chinoise vient d’annoncer par surprise deux nouveaux téléphones mobiles destinés au milieu de gamme mais avec des spécifications de smartphone ambitieuses, le téléphone est déjà en pré-commande.

Si ce mobile semblait que nous n’avions pas assez de téléphones portables, les habitants de Vivo ont décidé de combler eux-mêmes le manque de nouveaux modèles. Et c’est que ce 2021 est très fructueux pour l’entreprise.

Après avoir annoncé les modèles d’entrée et de milieu de gamme il y a quelques semaines, ils veulent maintenant obtenir le milieu de gamme le plus premium, et pour cela ils ont lancé le Vivo T1 et le Vivo T1x, tous deux avec des caractéristiques similaires mais avec des cœurs différents.

Et comme il n’y a rien de tel que de savoir le cahier des charges pour se faire une idéePassons aux caractéristiques techniques des Vivo T1 et Vivo T1x :

Vivo T1Vivo T1xDisplay6.67″ | Full HD+ | 120 Hz6.58″ | Full HD+ | 120 HzProcesseurMuflier 778GMediaTek Dimensity 900RAM8 Go | 12 Go6 Go | 8 Go Mémoire interne 128 Go | 256 Go128 Go | 256 GoCaméras arrière Principales 64 Mpx | Ultra Panoramique 8 Mpx | Macro 2 Mpx Principal 64 Mpx | Macro 2 MpxCaméra frontale8 Mpx8 MpxBatterie5 000 mAh | 44W5 000 mAh | Système d’exploitation 44WFuntouch OS 12Funtouch OS 12PrixÀ partir de 345 € À partir de 250 €

Comme vous pouvez le voir, les deux téléphones sont très similaires, étant le processeur le plus grand point de différenciation entre les deux modèles. Étant donné que le Snapdragon 778G est le haut de gamme de son segment, et que le Dimensity 900 fait un excellent travail mais n’est pas à la hauteur.

Pour le reste nous avons la même batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 44 W, la même caméra arrière principale de 64 Mpx et avec un design très différencié, au moins en images.

Concernant la taille si elles diffèrent un peu, puisque le Vivo T1 intègre un écran de 6,67″ légèrement plus grand que celui du Vivo T1x qui n’atteint que 6,58″. En plus de ce détail, l’échantillonnage tactile du modèle le plus cher est de 240 Hz alors que son petit frère reste à 180 Hz.

Les deux téléphones ont la fonction dite de RAM dynamique, qui peut temporairement vider certains fichiers dans la mémoire interne pour étendre la RAM, et en théorie, les téléphones peuvent atteindre jusqu’à 12 Go de RAM.

Les Vivo T1 et Vivo T1x seront vendus chacun dans trois configurations différentes :

Vivo T1 8/128 Go : 345 euros Vivo T1 8/256 Go : 375 euros Vivo T1 12/256 Go : 405 euros Vivo T1x 6/128 Go : 250 euros Vivo T1x 8/128 Go : 275 euros Vivo T1x 8/256 Go : 300 euros

La société chinoise Vivo débarque en Espagne et le fait par la porte d’entrée avec un smartphone haut de gamme de milieu de gamme doté des fonctionnalités des meilleurs smartphones, le vivo X51 Pro

Commandes anticipées sont déjà en cours en Chine et la question sera de savoir si nous les verrons en Europe à un moment donné.

Pour l’instant, nous pouvons vous assurer qu’il s’agit d’une autre tentative de Vivo de prendre pied dans le milieu de gamme, en lançant avec ces 5 modèles énormes en seulement 20 jours et en occupant tous les segments du milieu de gamme.