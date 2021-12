VIVO Pro Kabaddi League lance #JoBhidegaWohBadhega avec MS Dhoni

La Vivo Pro Kabaddi League débutera le 22 décembre 2021

Vivo Pro Kabaddi League a lancé une nouvelle campagne #JoBhidegaWohBadhega pour promouvoir le retour de la ligue après deux ans sur Star Sports Network et Disney+ Hotstar. Pour la campagne, la ligue a intégré MS Dhoni pour figurer dans le film de campagne.

Kabaddi compte de nombreux fans parmi les millions de fans qui ont raté le sport pendant la pandémie et peuvent désormais se réengager avec #LePanga, a déclaré Sanjog Gupta, responsable de Sports, Star et Disney India. « La campagne célèbre l’esprit humain indomptable qui doit surmonter toutes sortes de défis, petits et grands. Nous pensons que Kabaddi illustre cet esprit même dans son gameplay alors que le raider ose entrer dans la moitié du tapis de l’équipe adverse et affronte de nombreux défenseurs pour triompher. Pour gagner dans la vie comme à Kabaddi, nous devons aller de l’avant avec conviction et relever les défis de front. ‘Jo Bhidega toh Badhega’ représente cette vérité commune », a-t-il ajouté.

Faisant avancer le thème #LePanga, le film envisage cinématographiquement diverses histoires mettant en scène les jeunes d’aujourd’hui, qui ne se plieront à aucune sorte de douleur, de pression ou d’intimidation et surmonteront ces défis acharnés avec le même aplomb. Un joueur blessé bravant la douleur pour son équipe, une jeune fille luttant contre le harcèlement d’un groupe de garçons ou de juniors résistant aux coups de ses aînés dans une auberge de jeunesse sont quelques-unes des histoires présentées dans le film.

« Ce sport bourré d’action nécessite une réflexion rapide, une connaissance de la situation, des mouvements rapides et une attitude audacieuse, qui, combinés à la couverture inégalée et innovante de Disney-Star, en font une montre convaincante », a-t-il ajouté.

S’éloignant de son ancien format de caravane, la saison 8 de vivo PKL se tiendra dans un seul lieu à Bangalore. Le tournoi mettra en vedette Triple Panga (Triple Headers) les quatre premiers jours de la semaine d’ouverture. Les Bengaluru Bulls affronteront U Mumba lors du match d’ouverture. Le très attendu « Derby du Sud » entre les Tamil Thalaivas et les Telugu Titans sera le deuxième match suivi par UP Yoddha affronter les champions en titre des Bengal Warriors lors du dernier match de la journée.

Lire aussi : Gordon’s India cordes à Siddhant Chaturvedi pour sa campagne #Its5pmShallWe

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.