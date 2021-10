Vivo S10e, écran avec 90Hz, 5G et le MediaTek Dimensity 900 comme processeur | La technologie

Le nouveau Vivo S10e vient d’être présenté, ce terminal arrive avec une connectivité avec les réseaux 5G par drapeau et le Dimensity 900 à l’intérieur.

Octobre a encore quelques jours pour finir, mais cela ne veut pas dire que les entreprises ont arrêté de lancer des terminaux. De nombreuses entreprises attendent ces dernières semaines du mois pour annoncer leurs nouveaux appareils.

Vivo a suivi cette stratégie et aujourd’hui, il nous a surpris avec le nouveau Vivo S10e. Cet appareil avait été divulgué pendant plusieurs semaines et beaucoup d’entre nous connaissaient son existence, mais il est maintenant révélé officiellement et avec des fonctionnalités intéressantes.

Parmi les principales caractéristiques, il est livré avec le MediaTek Dimensity 900 en tant que processeur, en plus d’être compatible avec les réseaux 5G. Quant à la RAM, la seule version qui a été vue intègre 8 Go de RAM.

Dans la section de stockage, il y a deux options 128 Go et 256 Go. La batterie est de 4000 mAh avec une charge rapide de 44W. Au niveau de la conception, nous sommes face à un appareil qui ne réinvente pas la roue dans cette section.

La face avant est formée d’une dalle de 6,44 pouces avec une résolution Full HD+, la technologie est AMOLED donc elle offrira des couleurs vives et des noirs purs. Ce panneau a également un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

À l’arrière, nous avons un module caméra composé de trois capteurs. Le principal dispose de 64 mégapixels, il est accompagné d’un capteur grand angle de 8 mégapixels et d’un troisième capteur de 2 mégapixels destiné à améliorer l’effet de flou.

L’appareil photo destiné aux selfies est de 32 mégapixels. La connectivité est mise, comme nous l’avons dit précédemment, par la compatibilité avec les réseaux 5G. Il dispose également du Wi-Fi ac et de la dernière version de Bluetooth.

Le prix dans nos frontières est encore inconnu, bien qu’en faisant le changement, nous serions confrontés à 325 euros dans le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que les 256 Go de stockage atteindraient 348 euros de prix.