Vivo s’engage sur 3 ans de mises à jour Android haut de gamme

10/05/2021 à 15:00 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Vivo est l’un des derniers fabricants à s’implanter dans notre pays, obtenant ainsi une plus grande concurrence dans ce secteur. La société asiatique a lancé en Espagne le Vivo X51 5G, en plus de nombreux autres terminaux. Suite au lancement en Chine du J’habite X60Maintenant, nous avons juste besoin que cette nouvelle famille débarque également dans notre région le plus tôt possible. Pendant ce temps, les dernières nouvelles de Vivo sont bonnes. Et c’est que le fabricant assure que offrira jusqu’à trois ans de mises à jour majeures à commencer par leurs derniers appareils haut de gamme.

A travers l’agence de communication Vivo dans un communiqué de presse, nous avons obtenu des informations sur la feuille de route des mises à jour que suivront les appareils du constructeur asiatique. Le texte fait référence aux mises à jour que recevront les téléphones de la gamme premium, tels que la famille X50 ou X60. Ainsi, ces terminaux haut de gamme qui sont acquis à partir de juillet 2021, ils recevront jusqu’à trois ans de mises à jour majeures d’Android. Il s’agirait à la fois des versions du système d’exploitation et des mises à jour de sécurité.

Les marchés concernés par cette politique sont, outre l’Europe, l’Australie et l’Inde. Les modèles qui ne s’adaptent pas aux exigences continueront à n’obtenir que des mises à jour de sécurité.