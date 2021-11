Vivo TWS 2 ANC : avis en espagnol

Ils intègrent des technologies d’annulation du bruit et de clarté dans les appels.

Concevoir

Son design avec ‘bâton’ est évident, dans ce cas, il n’est pas du tout proéminent. En fait, les écouteurs eux-mêmes sont vraiment petits. Mis à part les raisons techniques, la vérité est que ces appendices aident à positionner correctement les écouteurs sur les oreilles et offrent un plus de fermeté, afin qu’ils ne tombent pas facilement. Ils sont très légers : ils n’atteignent pas 5 grammes chacun. L’unité testée a une jolie couleur théoriquement bleue, car il nous semble qu’elle est plus grise, en tout cas métallique, à la fois dans les écouteurs eux-mêmes et dans leur étui de charge. Et c’est que cette finition leur donne des changements de ton au fur et à mesure que les rayons lumineux sont réfléchis.

Composante technique

Ils disposent d’un haut-parleur de 12,2 mm dans chaque oreillette et de trois microphones ayant pour mission de capter les bruits ambiants en général et les voix en particulier. Selon vivo, ils équipent une antenne Bluetooth auto-développée qui parvient à améliorer le signal.

Ils intègrent Google Fast Pair, compatible avec les mobiles et les tablettes avec au moins Android 6.0 et Bluetooth 5.2, ils profitent donc du codec aptX de Qualcomm pour optimiser la transmission audio. De même, ils utilisent également la transmission QHS à 6 Mbps, soit le double de celle du Bluetooth A2DP. Tout aussi remarquable est sa connexion multipoint et la technologie de détection des écouteurs : si vous les enlevez, ils mettent la musique en pause ; rejouer en les mettant.

Suppression du bruit

Ces véritables écouteurs sans fil sont dotés de la technologie Dynamic ANC (annulation du bruit et, dans ce cas, dynamique) avec une capacité de réduction allant jusqu’à 40 dB. Ils disposent également d’un mode transparence (pour entendre ce qui se passe autour de vous).

Les contrôles

D’une part, ce sont des dynamiques de pulsation, c’est-à-dire qu’il faut appuyer sur deux boutons camouflés dans les « sticks » de différentes manières pour contrôler les pistes et les appels, ou invoquer l’assistant Google ; Concrètement, appuyer signifie répondre à un appel ou mettre la musique en pause ; deux touches restaurent l’appel ou activent l’assistant Google ; un appui long bascule entre les modes ANC et transparence sonore. Mais ces vivo prennent également en charge le contrôle tactile, pour gérer le volume : si vous faites glisser votre doigt vers le haut, le volume de la musique augmentera ; si vous le faites glisser vers le bas, il diminuera. En général, vous avez besoin de deux doigts pour atteindre efficacement chaque objectif spécifique. Chaque fois que vous appuyez sur le « stick », il émet un léger clic.

Application dédiée

Il est discret et, comme on dirait, va « à l’essentiel » : juste quelques options pour définir la profondeur de l’ANC, choisir entre quatre options d’effets sonores (Aucun, Clear Voice, Mega Bass et Clear High Tone) et activer ou non la détection des écouteurs.

Autonomie

Vivo affirme que son TWS 2 atteint une autonomie totale par charge allant jusqu’à 29 heures avec ANC désactivé. Concrètement, les écouteurs durent entre 4 et 7 heures (selon l’utilisation de l’ANC) et, donc, entre 25 et 22 de plus grâce à son étui. Une charge complète prend environ 100 minutes.

Résumé des caractéristiques techniques

Taille du pilote : 12,2 mm Gamme de fréquence : 20 Hz – 20 kHz. Codecs AptX Adaptive / AAC / SBC. Trois micros. Bluetooth 5.2. Réduction / suppression du bruit : Oui Protection IP54. Batterie casque : 43 mAh. Batterie du boîtier : 485 mAh. Dimensions du casque : 23 22 х 30 mm. Dimensions du boîtier : 60 24 х 45 mm. Poids du casque : 4,7 gr. Poids du boîtier : 41 gr.

Prix

A partir de 139,99€

www.vivo.com

Gadget pense

Avec l’aimable autorisation de Vivo España, certains TWS 2 ANC sont passés par le Gadget Lab. L’essentiel est que ces écouteurs sont faciles à mettre, s’adaptent bien et sont hyper légers. Ils n’exercent pas de pression sur l’oreille externe et ne provoquent pas d’inconfort, même après de nombreuses heures d’utilisation. Comme pour tous les vrais casques sans fil, il est indispensable d’essayer avec les différents coussinets d’oreille jusqu’à atteindre la taille qui vous convient le mieux. Oui, bonne ergonomie.

Leurs corps brillants, à la fois sur le boîtier et sur les écouteurs, sont très attrayants à notre goût, mais ils se couvrent rapidement de traces de doigts et sont très sujets aux rayures.

La technologie que Vivo appelle Deep HD Audio est l’union entre la transmission de bande passante aptX et QHS de Qualcomm, ainsi que l’antenne Bluetooth développée en interne. En soi, c’est un système de compression audio qui a pour mission de l’optimiser. Eh bien, cette technologie ne fonctionne qu’en combinaison avec les téléphones Vivo et pas tous, donc la grande majorité des utilisateurs ne pourront pas profiter de cette ressource, clairement, intéressante.

L’appariement général et multipoint a fonctionné, dans tous les cas et dans toutes les situations, à merveille.

Il faut toujours connaître en profondeur l’application mobile d’un casque de ce type (quand ils en ont) et, dans ce cas, le mot qui définit le mieux cette application est Spartan. Très clair et direct mais avec trop peu de possibilités de personnalisation.

Les Vivo TWS 2 offrent une très haute qualité sonore. Pas à la hauteur des modèles dits premium mais, par rapport à son prix, c’est très bien. On retrouve des aigus clairs et croustillants, tandis que les médiums ont une pointe de matité selon nous (mais ça passe par le goût…). Il est fortement recommandé de sélectionner l’option Mega Bass dans l’application dédiée afin que la basse ait plus d’importance. En général, c’est un son équilibré et assez naturel, sans trace de fanfare. Nous avons vraiment aimé la séparation des canaux ainsi que l’impression audio globale immersive de la mélodie.

Dans la section des appels téléphoniques, les voix sont reçues haut et fort et, comme on nous l’a dit « de l’autre côté », elles sont également entendues par les interlocuteurs. Dans les deux cas, aucune différence par rapport à la conversation directe au téléphone. Bref, c’est une transmission de la voix et des hautes fréquences sans surcharges ni distorsions, éminemment propre.

La latence avec les vidéos YouTube est très faible ; avec des jeux vidéo, exceptionnellement bas.

Lors des tests, les TWS 2 ANC ont atteint une autonomie moyenne de 4 heures avec ANC en permanence ; toujours plus de 6 heures avec ANC désactivé.

Quant à sa technologie ANC, elle fonctionne plus que bien mais ce n’est pas une raison fondamentale pour acheter ces écouteurs. Le bruit continu est presque complètement étouffé et capte intelligemment les murmures ou les sons inattendus. Mais cela va jusqu’à masquer légèrement la qualité audio. Il faut dire que, dans tous les cas, l’isolement passif joue un rôle fondamental.

Bref, les Vivo TWS 2 ANC sont belles, légères, ultra petites et ergonomiques, vous ne remarquerez pas que vous les portez. Ils offrent un très bon son et la suppression du bruit est honnête, sans plus. Leur autonomie est dans la moyenne et ils n’ont pas d’erreur grave ou mais. Son « problème » est que, dans sa gamme de prix, il est en concurrence avec des dizaines de modèles qui, bien que beaucoup d’entre eux ne bénéficient pas des avantages globaux de ces Vivo, ils ont une marque plus attrayante commercialement. En tout cas, les Vivo TWS 2 ANC présentent un rapport qualité/prix pleinement réussi.