Vivo V21 5G avec caméra selfie OIS 44MP lancée en Inde: spécifications, fonctionnalités et tout ce qu’il faut savoir

Vivo V21 5G a été lancé en Inde jeudi au prix de départ de Rs 29 990. Successeur du V20 de l’année dernière, le V21 est livré avec un matériel mis à niveau, y compris la prise en charge de la 5G, mais sa plus grande caractéristique de tête d’affiche est sa caméra selfie 44MP équipée d’OIS qui dispose également d’une configuration unique à double LED pour des performances améliorées en basse lumière. Le V21 est également équipé de caméras triples 64MP équipées d’OIS à l’arrière.

Vivo V21 5G Inde Prix et disponibilité

Le V21 5G coûte 29 990 Rs pour une variante avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera également disponible en configuration 8 Go / 256 Go pour 32 990 Rs.

Le téléphone est disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui et sera mis en vente à partir du 6 mai dans Flipkart, dans la boutique en ligne Vivo India et dans les magasins de détail partenaires hors ligne à travers le pays.

Matériel Vivo V21 5G

Le téléphone en question est livré avec un écran AMOLED 1080p de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz avec une encoche en forme de goutte d’eau. Cela abrite un énorme capteur d’appareil photo 44MP associé à un objectif à ouverture f / 2.0. L’objectif est également stabilisé optiquement (il existe également une stabilisation d’image électronique pour les vidéos). Vivo a stratégiquement placé deux modules flash LED sur le bord de l’écran lorsque vous cherchez à prendre des selfies en basse lumière et ajouté des fonctionnalités dédiées telles que «projecteur» pour accentuer les prouesses de prise de photos en basse lumière du téléphone. La caméra frontale peut également enregistrer des vidéos 4K (à 30 ips, moins OIS).

À l’arrière, le téléphone est livré avec trois appareils photo: un principal 64MP avec OIS, un ultra grand angle 8MP et un autre 2MP pour la prise de vue de macros.

Sous le capot, le V21 5G contient un SoC MediaTek Dimensity 800U avec jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Ceci est extensible. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est Funtouch OS 11.1 basé sur Android 11. L’alimentation du téléphone est une batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Vivo vante le design fin et léger du V21 5G comme l’un de ses principaux USP. Cela ressemble cependant beaucoup au V20. Le téléphone sera disponible en trois coloris: Sunset Dazzle, Dusk Blue et Arctic White.

