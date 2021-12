Vivo V23 Pro, lancement du V23 5G India le 5 janvier ; à venir avec ‘verre à changement de couleur’

Vivo V23 Pro, V23 5G entrant.

La série Vivo V23 sera lancée en Inde le 5 janvier, a annoncé vendredi la société. Un microsite qui a été mis en ligne simultanément confirme qu’il y aura deux modèles dans la série, un Vivo V23 Pro et un autre Vivo V23. Les deux téléphones se vanteront d’un design de verre changeant de couleur unique et d’une connectivité 5G. Étant des téléphones de la série V, les caméras selfie seront également une grande zone de mise au point.

La grande caractéristique principale semble être le design. Le V23 Pro et le V23 seront les premiers smartphones indiens à changement de couleur, selon Vivo. L’une des variantes du téléphone, appelée Sunshine Gold, sera apparemment capable de changer les couleurs en fonction de la façon dont la lumière frappe le panneau arrière. Le produit présenté sur le microsite passe de l’or au vert. Il devrait y avoir plus de coloris sans effet bien que Vivo ne partage pas combien.

Les V23 Pro et V23 proposeront également des conceptions différentes et utiliseront des matériaux légèrement différents. Alors que le V23 sera livré avec un cadre métallique plat, comme celui des iPhones récents, le V23 Pro aura un écran incurvé 3D. Il n’est pas clair si le modèle pro obtiendra également un cadre en métal.

Le V23 Pro, selon le microsite, sera livré avec trois caméras à l’arrière avec une caméra principale de 108 MP couplée à un super grand angle et un autre tireur super macro. Le V23 sera également équipé de trois caméras arrière avec un tireur principal de 64 MP.

La série V23 serait en outre équipée de deux caméras selfie 50MP avec mise au point automatique des yeux et capacités de selfie nocturne à très grand angle. On ne sait pas si les deux téléphones recevront cela ou non. La série est également en passe d’être alimentée par la puce Dimensity 1200 de MediaTek avec jusqu’à 8 Go de RAM avec fonction de mémoire étendue. Reste à savoir si les deux téléphones recevront ou non la même puce.

