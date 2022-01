Vivo V23, Vivo V23 Pro 5G lancés avec un verre à changement de couleur, deux caméras frontales : spécifications, prix

Les V23 Pro et V23 sont présentés comme les premiers smartphones indiens à changement de couleur.

La série Vivo V23 a été lancée en Inde le mercredi 5 janvier 2022. La série engendre deux modèles, la vanille Vivo V23 et la plus puissante Vivo V23 Pro. Les deux téléphones sont dotés d’une conception de verre à changement de couleur unique en leur genre, d’une configuration à double caméra frontale avec capteur principal de 50 MP, de puces MediaTek et d’une charge rapide de 44 W. Les V23 et V23 Pro sont également prêts pour la 5G dès le départ.

Conception Vivo V23, Vivo V23 Pro 5G

La grande caractéristique principale ici est le design. Les V23 Pro et V23 sont présentés comme les premiers smartphones indiens à changement de couleur. L’une des variantes du téléphone, appelée Sunshine Gold, est dotée d’un verre Fluorite AG à l’arrière qui peut changer de couleur (de l’or au bleu et au vert) en fonction de la façon dont la lumière le frappe. Les téléphones seront également disponibles en Stardust Black, qui est une offre plus standard sans la technologie de flexion des couleurs. Quelle que soit la variante, vous recherchez une finition mate au toucher doux tout autour.

Les V23 Pro et V23 proposent également des conceptions légèrement différentes et utilisent des matériaux légèrement différents. Alors que le V23 est livré avec un cadre métallique plat, comme celui des iPhones récents, le V23 Pro obtient un écran incurvé 3D.

Vérification des spécifications Vivo V23, Vivo V23 Pro 5G

Le V23 Pro est livré avec un écran AMOLED 1080p de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sous le capot, il dispose d’une puce MediaTek Dimensity 1200 associée à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Le logiciel est basé sur Android 12 Funtouch OS 12. Le téléphone est soutenu par une batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide de 44 W.

Pour la photographie, le V23 Pro dispose de trois caméras arrière avec un principal 108MP, un ultra grand-angle 8MP et un autre macro shooter 2MP. À l’avant, il a deux caméras avec un capteur principal de 50MP et un autre capteur ultra grand-angle de 8MP – il y a aussi deux unités de flash à l’avant.

Le V23 a quant à lui un écran plus petit de 6,44 pouces, une puce Dimensity 920, une caméra arrière principale de 64 MP et une batterie de 4 200 mAh. Le reste des spécifications matérielles est identique à celui du V23 Pro.

Vérification des prix Vivo V23, Vivo V23 Pro 5G

Le V23 Pro démarre à Rs 38 990 pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera également disponible en configuration 12 Go/256 pour Rs 43 990. Le V23 a été lancé à Rs 29 990 pour 8 Go/256 Go et Rs 34 990 pour 12 Go/256 Go.

Le V23 Pro sera disponible à partir du 13 janvier et le V23 à partir du 19 janvier. Les deux téléphones seront disponibles chez les partenaires de vente au détail Vivo, Flipkart et la boutique en ligne Vivo India.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.