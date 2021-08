Vivo Voice Cast : où vous avez déjà vu et entendu les acteurs

Nicole Byer (Valentina)

Valentina est l’autre moitié des spatules étoilées sur Vivo, et Nicole Byer est la femme chanceuse pour la jouer. Byer, qui a fait ses débuts grâce à son incroyable comédie, a été l’hôte de Nailed It !, une série de téléréalité Netflix où les boulangers moyens essaient de recréer d’incroyables créations de pâtisserie, une émission qui a été nominée pour un Primetime Emmy Award.

Outre ses incroyables talents d’animateur et ses blagues hystériques, Byer a également joué quelques rôles dans le monde du cinéma et de la télévision. Elle a joué dans la série de commentaires Girl Code, puis a joué dans Loosely Exactly Nicole, une série comique de MTV/Facebook Watch basée sur sa vie. En dehors de cela, elle a fait plusieurs apparitions à la télévision, notamment des rôles dans 30 Rock, la série originale d’Amazon, Transparent, la série animée emblématique, Les Simpsons, et plus encore.

Récemment, Byer a co-animé Wipeout, aux côtés de John Cena, alors gardez un œil sur elle la prochaine fois que vous rattraperez votre retard sur vos émissions de compétition.