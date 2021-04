Vivo X60 PRO: un téléphone élégant, tout à fait un snapper aussi

Le X60 Pro est disponible en deux couleurs: Midnight Black et Shimmer Blue. Il est au prix de Rs 49 990 pour la variante 12 + 256 Go.

Le soleil brille et tout comme vous sortez votre téléphone portable pour capturer cette photo parfaite de la campagne ou même un selfie, vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien voir à l’écran à cause de l’éblouissement intense du soleil. Parfois, vous avez même du mal à lire le texte sur l’écran de votre téléphone ou la notification qui vient d’arriver dans un environnement lumineux. Afin de mieux voir l’écran, vous placez votre téléphone sous différents angles et trouvez un endroit ombragé où il y a moins de lumière, etc. Attention, ce problème de meilleure visibilité de l’écran existe même dans certains des Android haut de gamme. téléphones qui coûtent une bombe.

Croyez-moi, vous ne trouverez pas de tels problèmes avec le vivo X60 Pro, le nouvel appareil phare de cette marque à croissance rapide qui offre aux utilisateurs un bon affichage avec netteté et clarté – en d’autres termes, les problèmes d’affichage mentionnés ci-dessus ne le sont pas. existent sur cet appareil. Le X60 Pro détecte extrêmement rapidement les conditions d’éclairage changeantes. Même en cliquant sur des photos, le X60 Pro améliore la transmission de la lumière et réduit les reflets, évitant efficacement la lumière parasite, les images fantômes et autres artefacts d’image non pertinents pour améliorer considérablement la qualité de l’image. La série vivo X60 offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de réponse de 240 Hz fonctionnant sur un écran AMOLED bord à bord.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz permet un défilement et une visualisation sans effort, tandis que le taux de réponse de 240 Hz induit un écran tactile ultra-réactif pour optimiser les performances de l’utilisateur dans les jeux ou les capacités professionnelles. De plus, la série X60 a reçu des certifications telles que HDR10 +, SGS Eye Care Display, SGS Seamless et Hi-Res Audio; les consommateurs peuvent s’attendre à une clarté éclatante avec de très bons affichages, conduisant à des visuels riches et immersifs qui ne fatiguent pas les yeux après de longues périodes d’utilisation. En d’autres termes, chaque fois que vous regardez votre téléphone, vous ne trouverez pas de miroir noir qui vous regarde.

Le design, l’affichage et la caméra ont été les principaux facteurs de différenciation pour vivo sur le marché indien des smartphones très disputé. Avec un fort accent sur l’innovation, la marque a toujours fait ressortir quelque chose de nouveau dans ses appareils pour charmer le consommateur. La tendance se poursuit avec la série X60 5G qui comprend trois appareils: X60, X60 Pro (notre unité d’essai) et X60 Pro +. Nipun Marya, directeur de la stratégie de marque chez vivo India, déclare: «La série X60 est le nouveau chapitre in vivo de la création d’expériences de photographie mobile de pointe. Et pour offrir à nos utilisateurs une netteté, une clarté et une qualité d’image inégalées, nous avons co-conçu avec ZEISS – une légende dans le monde de l’optique depuis 175 ans. “

Le X60 Pro est disponible en deux couleurs: Midnight Black et Shimmer Blue. Il est au prix de Rs 49 990 pour la variante 12 + 256 Go. Hors de la boîte, il se présente comme un appareil rafraîchissant élégant et léger avec seulement 7,55 mm d’épaisseur et 177 g de poids. Il dispose d’un écran à double courbure. Allumé, un superbe écran Ultra O flexible de 6,56 pouces (écran AMOLED) est un régal pour vos yeux. Avec un minuscule trou de perforation de 3,96 mm centré en haut, l’écran est visuellement équilibré et agréable, vous offrant des expériences de visionnement et de selfie nettement meilleures.

X60 Pro se vante de la certification HDR10 + pour un affichage vidéo spectaculaire. La certification audio Hi-Res complète le package avec de très bonnes performances audio. Il prend également en charge la lecture vidéo HDR pour la diffusion en continu de séries télévisées, de documentaires et de films. On dit que le processeur Qualcomm Snapdragon 870 du téléphone bat le processeur 865 précédent sur tous les fronts, y compris une augmentation de 10% des performances du processeur et du GPU. Avec la technologie Virtual RAM, un X60 Pro de 12 Go peut effectivement disposer de 15 Go de RAM, ce qui vous permet de profiter de la liberté d’exécuter plusieurs applications à des vitesses plus rapides. De plus, le X60 Pro offre un stockage flash standard UFS 3.1. Alors asseyez-vous et détendez-vous – accédez à des films, des vidéos et des fichiers volumineux en ultra-HD en un éclair pour une expérience fluide.

Le X60 Pro dispose de trois caméras arrière (48MP + 13MP + 13MP), ainsi que d’une caméra frontale de 32MP. Le logo ZEISS a été apposé sur l’objectif, tandis que la marque ZEISS Vario-Tessar est gravée sous les caméras. L’appareil utilise la dernière technologie de stabilisation vidéo VIS 5 axes. Les utilisateurs peuvent également accéder à ZEISS Biotar Portrait Style; cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer des portraits professionnels personnalisés, avec la possibilité de restituer une netteté centrale et un bokeh unique et harmonieux. Le X60 Pro prend des photos de haute qualité dans tous les aspects. J’ai particulièrement aimé les images du mode nuit; les photos sont lumineuses et nettes avec de très bons détails et la meilleure partie est qu’elle conserve les nuances naturelles de la nuit.

Sans aucun doute, le X60 Pro est un téléphone Android de premier ordre avec d’excellentes performances globales et des résultats impressionnants en matière de caméra. Hautement recommandé.

CARACTÉRISTIQUES:

Affichage: AMOLED 6,56 pouces (2376 x 1080), taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur: Qualcomm Snapdragon 870

Système d’exploitation: Funtouch OS 11.1 (basé sur Android 11)

Mémoire et stockage: 12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Caméra: 48MP + 13MP + 13MP arrière, caméra frontale 32MP

Batterie: 4200mAh (TYP)

Prix ​​public estimé: Rs 49,990

