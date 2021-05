Vivo X60 Pro, Y52 et Y72, les nouveaux téléphones vivo avec 5G arrivent en Espagne | La technologie

Vivo a renouvelé ses gammes mobiles X et Y il y a quelques mois et maintenant trois nouveaux modèles débarquent en Espagne. Nous vous disons quelles sont les caractéristiques des vivo X60 Pro, vivo Y52 et vivo Y72, ainsi que leur prix et disponibilité dans notre pays.

L’année dernière, la marque chinoise vivo est arrivée en Espagne et a mis en vente les terminaux de deux de ses gammes mobiles, X et Y. Il y a quelques mois, le constructeur présentait dans son pays d’origine les nouveaux modèles de ces familles, d’abord le nouveau la série vivo X60 et un peu plus tard les vivo Y52 et Y72.

Le moment est maintenant venu pour ces nouveaux mobiles vivo d’atterrir en Espagne, qui seront mis en vente dans notre pays à partir de juin. Nous allons revoir ci-dessous ce qu’ils proposent et le prix auquel nous pouvons les acheter dans notre pays.

Vivo X60 Pro, le produit phare des caméras ZEISS et de la stabilisation du cardan

Le vivo X60 Pro 5G est le produit phare de la marque et se distingue notamment par son équipement photographique, qui a été conçu conjointement avec ZEISS. Le système de caméra se compose d’un capteur principal Sony IMX598 de 48 mégapixels avec stabilisation de cardan de 2,0, d’un capteur super grand angle de 13 mégapixels avec un angle de vue de 120 ° et d’un objectif de 13 mégapixels pour les portraits.

Avec cet équipement, le vivo X60 Pro vous permet de dire adieu aux tremblements lors de la capture de photos et de vidéos, offre un mode nuit pour obtenir des images plus claires et des couleurs plus naturelles, dispose de fonctions pour optimiser les photos contre le contre-jour et dispose de la technologie Pixel Shift Ultra HD Imaging pour améliorez les couleurs, les détails et la netteté du zoom.

Au niveau du design, nous trouvons un mobile élégant et attrayant, fixe et léger, fini en deux couleurs, Dignight Black et Shimmer Blue. Monter un Écran AMOLED incurvé de 6,56 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La vitre avant de 32 Mpx est logée dans un trou situé dans la partie centrale supérieure.

Le cerveau du vivo X60 Pro 5G est le processeur Snapdragon 870 avec 5G, accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le système d’exploitation est Android 11 avec la couche de personnalisation OriginOS 1.0.

Dans le tableau suivant, vous pouvez voir le Spécifications techniques du vivo X60 Pro:

Spécifications Vivo X60 Pro Écran AMOLED 6,56 “| Full HD + | Format d’image 19,8: 9 | Taux de rafraîchissement de 120 Hz | Panneau incurvé Processeur Snapdragon 870 RAM 12 Go Stockage 256 Go Caméras arrière 48 MP f / 1,5 Capteur principal Sony IMX598 avec stabilisation du cardan | Capteur ultra grand angle 13 Mpx | Capteur téléobjectif 13 Mpx Caméra frontale 2×32 MpxBatterie4,200 mAh avec charge rapide à 33WConnectivité5G, Bluetooth 5.1, WiFi 6, USB Type CSOAndroid 11 | OriginOS 1.0Dimensions et poids158,57 × 73,24 × 7,59 mm | 178 gPrix € 799

Vivo Y72 et Y52, les nouveaux mobiles de la série Y avec 5G

Les nouveaux modèles avec 5G de la série V Y débarquent également dans notre pays. Les deux ont été présentés en Chine en mars dernier et arrivent maintenant en Espagne pour mettre la 5G à la disposition des utilisateurs de terminaux à des prix ajustés.

Le vivo A72 est équipé d’un Écran de 6,58 pouces avec résolution Full HD + avec encoche en forme de goutte pour loger la caméra frontale et un menton inférieur. Sous le capot on trouve un processeur MediaTek Dimensity 700, accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible avec une carte microSD.

L’équipement photographique est l’un des atouts de ce smartphone. Il dispose d’un système de caméra arrière avec trois objectifs (64MP principal, 8MP de large et 2MP macro) et quatre fonctions de prise de vue principales: UltraHD, ultra grand angle, bokeh et macro, vous permettant de prendre des photos de toutes sortes de scènes à n’importe quelle distance.

Le vivo A52 partage de nombreuses caractéristiques avec son frère aîné, bien que présente quelques changements pour réduire le coût. Le principal changement se trouve dans l’appareil photo, qui remplace le capteur principal de 64 Mpx par un capteur de 48 Mpx, et est accompagné d’un objectif macro de 2 Mpx et d’un objectif bokeh de 2 Mpx. La RAM est également plus sobre, 4 Go au lieu de 8 Go.

Pour que vous puissiez comparer les similitudes et les différences en un coup d’œil, Ici vous pouvez voir les spécifications des vivo Y72 et Y52:

Caractéristiques techniquesvivo Y72vivo Y52 6,58 “LCD | Full HD + | Format d’image 20: 9 6,58” LCD | Full HD + | Format d’image 20: 9 ProcesseurMediaTek Dimensity 700MediaTek Dimensity 700RAM8GB4GB Stockage128GB128GB Caméras arrière64MP AF + 8MP super grand angle + 2MP maco48MP AF + 2MP macro + 2MP bokeh Caméra frontale16MP8MPW Batterie 5000mAh avec charge rapide 000 mAh avec charge rapide à 18W, Bluetooth 5.1G Bluetooth 5.1, USB Type CSOFuntouch OS 11.1 basé sur Android 11Funtouch OS 11.1 basé sur Android 11Dimensions et poids163,95 x 75,3 x 8,5 mm | 193 g 163,95 x 75,3 x 8,5 mm | 193 g Prix 299 € 249 €

Vivo X60 Pro, Y72 et Y52: prix et disponibilité en Espagne

Les trois nouveaux modèles de mobiles vivo seront mis en vente en Espagne en juin. Dans la liste suivante, vous pouvez voir le prix des vivo X60 Pro, Y72 et Y52:

Je vis X60 Pro: 799 euros. J’habite Y72: 299 euros. Live Y52: 259 euros.