Vivo X70 Pro et X70 Pro Plus lancés en Inde : prix et disponibilité

Hadlee Simons / Autorité Android

TL;DR

Vivo a annoncé le X70 Pro et le X70 Pro Plus en Inde. Les deux modèles phares mettent l’accent sur les performances d’imagerie dans le segment phare. Le prix commence à Rs 46 990 pour le modèle Pro de base.

Début septembre, Vivo a lancé la série X70 en Chine, détaillant ses derniers produits phares axés sur la photographie. Maintenant, la société a officiellement lancé les Vivo X70 Pro et X70 Pro Plus en Inde.

Le Vivo X70 Pro porte un écran AMOLED de 6,56 pouces à 120 Hz à l’avant avec une résolution de 2 376 x 1 080. En interne, il utilise le SoC Samsung Exynos 1080 associé à au moins 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 3.1. Notamment, la variante chinoise utilise le SoC MediaTek Dimensity 1200.

Pour l’alimentation, le X70 Pro s’appuie sur une batterie de 4 450 mAh avec un support de charge filaire de 44 W. Il contient également une matrice de quatre caméras à l’arrière, avec des objectifs primaires 50MP, un périscope 8MP, un portrait 12MP et des objectifs ultra-larges 12MP. Un capteur 32MP est présent à l’avant.

Pendant ce temps, le Vivo X70 Pro Plus apporte un LTPO AMOLED plus grand de 6,78 pouces avec une résolution de 3 200 x 1 440 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il remplace les composants internes de Samsung par le SoC Qualcomm Snapdragon 888 Plus associé à la RAM LPDDR5 et au stockage UFS 3.1, tandis que l’alimentation provient d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 55 W et une charge sans fil de 50 W.

Le gros atout du X70 Pro Plus est son matériel d’imagerie. Il est illustré par le capteur Samsung GN1 50MP et pris en charge par un périscope 8MP, un portrait 12MP et des tireurs ultra-larges 48MP.

Vivo X70 Pro et X70 Pro Plus : prix et disponibilité

Le Vivo X70 Pro sera disponible dans les coloris Cosmic Black et Aurora Dawn, et dans trois options de RAM et de stockage. Le modèle 8 Go/128 Go est disponible sur Flipkart pour 46 990 Rs (~ 633 $), l’option 8 Go/256 Go coûte 49 990 Rs (~ 674 $), tandis que l’option 12 Go/256 Go atterrit à 52 990 Rs (~ 714 $). Le X70 Pro Plus beaucoup plus cher de Vivo, sous sa forme 8 Go/256 Go, coûte 79 990 Rs (~ 1 080 $) sur Flipkart. Il est disponible en Enigma Black.

Les deux téléphones sont disponibles en précommande à partir du 30 septembre à 00 h 00 IST (2 h 30 HE). Les ventes du X70 Pro débuteront le 7 octobre. Vous devrez cependant attendre le 12 octobre pour mettre la main sur le X70 Pro Plus.