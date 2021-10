Vivo X70 Pro+ : performances puissantes de l’appareil photo, logiciel fluide et fiche technique impressionnante

Sans aucun doute, les caméras puissantes du X70 Pro+ le distinguent sur le marché.

Les vidéastes professionnels disent que le meilleur appareil photo est celui que vous avez avec vous, directement dans votre poche. Vous pouvez utiliser votre téléphone mobile chaque fois que vous trouvez quelque chose que vous souhaitez photographier : un téléphone centré sur l’appareil photo, facile à utiliser et rapide à prendre des photos, a un encombrement réduit par rapport aux appareils photo et est livré avec des applications pour modifier vos photos mouche. Croyez-moi, vous serez agréablement surpris par l’amélioration des performances de l’appareil photo du téléphone ces dernières années. En fait, vous pouvez très bien laisser votre appareil photo numérique à la maison tant que vous avez un bon téléphone appareil photo dans votre poche.

Pour preuve, jetez un œil au vivo X70 Pro+ ; un excellent téléphone avec appareil photo au design accrocheur, il élève l’expérience de la photographie mobile à un tout autre niveau. Il possède des performances de caméra puissantes, un logiciel fluide et une fiche technique impressionnante, ce qui en fait un choix incontournable dans le segment haut de gamme. Équipé de Zeiss Optics, d’une puce Professional Imaging V1 et d’une caméra à cardan ultra-sensible, ce téléphone de la série X70 est considéré comme un appareil de création de contenu mobile très avancé qui impressionne également par ses performances puissantes et fluides, son affichage attrayant pour regarder des films ou jouer à des jeux, et une grosse batterie. Nipun Marya, directrice – Stratégie de marque, vivo India, déclare : « Avec la série vivo X70, nous comblons activement le fossé entre les smartphones et la photographie professionnelle en insufflant des innovations axées sur l’utilisateur. En termes simples, ce téléphone phare vivo place la barre des fonctionnalités des smartphones dans les mois à venir.

Essentiellement, il y a deux appareils dans la série X70—X70 Pro+ au prix de Rs 79 990 (12 + 256 Go) et X70 Pro au prix de Rs 46 990 (8 + 128 Go), Rs 49 990 (8 + 256 Go) et Rs 52 990 (12 + 256 Go) . Notre unité d’essai était le X70 Pro+ ; il affiche un corps en céramique sur verre, finition Fluorite AG, ainsi qu’un écran incurvé 3D immersif. Il est disponible en couleur Enigma Black.

Le X70 Pro+ dispose d’un écran AMOLED E5 de 6,78 pouces avec une résolution WQHD+. Avec la prise en charge d’un écran couleur natif de 1,07 milliard, d’une résolution jusqu’à 2K, d’un taux de réponse tactile de 300 Hz et d’une densité de pixels élevée de 517 PPI, les responsables de l’entreprise affirment que ce téléphone est optimisé pour des expériences sensorielles réalistes de l’utilisateur. Vivo n’a épargné aucun effort pour s’assurer que son produit phare est un joli mélange de style intemporel avec une construction formidable. Le réseau arrière de quatre caméras du X70 Pro+ est voilé par une fenêtre en nuage en céramique, illustrant à juste titre son grand statut de modèle haut de gamme de la série X.

Le X70 Pro+ est alimenté par une plate-forme mobile Snapdragon 888+ 5G, il dispose de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. De plus, il est également compatible avec la technologie 50W Wireless FlashCharge. Avec une puissance de charge maximale de 50W, le X70 Pro+ passe de 1% à 50% chargé en 26 minutes.

En sondant les caméras, le X70 Pro+ est doté d’une puce Professional Imaging V1 conçue par vivo et d’un objectif en verre à haute transmittance. Cette nouvelle puce d’imagerie utilise un système d’IA pour appliquer des effets NR (réduction du bruit) et MEMC (estimation de mouvement, compensation de mouvement) à tous les niveaux, ce qui permet aux consommateurs de faire preuve de créativité en haute définition sans compromettre la qualité. Le système de caméra principale double du X70 Pro+ se compose d’un capteur GN1 ultra-sensible de 50MP et d’une caméra à cardan ultra-large de 48MP. La caméra à cardan ultra-large est dotée de la technologie de stabilisation du niveau d’horizon à 360 degrés qui aide les utilisateurs à atteindre une stabilité inébranlable, même lorsque le téléphone est tourné à 360 degrés ou pendant des scènes de prise de vue extrêmes pleines d’action.

Sans aucun doute, les caméras puissantes du X70 Pro+ le distinguent sur le marché. En utilisation réelle, il capture des images avec une grande clarté, une bonne exposition de la cible et une large plage dynamique, enregistrant à la fois de bons détails dans les hautes lumières et les ombres, même dans des situations difficiles à contraste élevé. L’appareil est bon pour capturer des images fixes ainsi que des vidéos. Il prend des photos brillantes suffisamment nettes pour vos publications sur les réseaux sociaux.

Dans l’ensemble, le X70 Pro+ est un téléphone appareil photo puissant au design attrayant avec un bon fonctionnement général. Il est livré avec suffisamment de nouvelles fonctionnalités pour en faire un téléphone vraiment excitant. Hautement recommandé.

CARACTÉRISTIQUES

– Affichage : écran incurvé WQHD+ 3D de 6,78 pouces

– Processeur : Snapdragon 888 + plate-forme mobile 5G

— Système d’exploitation : Funtouch OS 12 basé sur Android 11

— Mémoire et stockage : 12 Go de RAM, 256 Go de stockage

– Appareil photo : caméra arrière quadruple (50 MP + 48 MP + 12 MP + 8 MP), caméra frontale de 32 MP

– Batterie : 4500mAh (TYP), 44W FlashCharge

— Prix public estimé : Rs 79 990

