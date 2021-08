Vivo X70 Pro Plus rend les caméras de marque Zeiss, plus

TL;DR

De nouveaux rendus supposés du Vivo X70 Pro Plus sont apparus. Les images détaillent les principales caractéristiques du téléphone, notamment une énorme bosse à quatre caméras et un design distinct.

Plus tôt cette semaine, les rendus de la prochaine couverture cassée du Vivo X70 Pro. Maintenant, un nouvel ensemble de fuites et de rendus relatifs au Vivo X70 Pro Plus est apparu.

Les détails proviennent de Pricebaba et du pronostiqueur Steve Hemmerstoffer et donnent un meilleur aperçu des spécifications de base et de la conception globale du téléphone.

Parlons de cette conception. À l’avant, le Vivo X70 Pro Plus porte un grand écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec une caméra perforée. Il semble raisonnable de ne pas inclure un appareil photo sous-écran en tant que série de téléphones qui privilégie les performances de l’appareil photo à l’esthétique.

En parlant de cela, une bosse de caméra importante est visible à l’arrière, présentant trois capteurs dans une ligne verticale et un autre à droite de l’objectif inférieur. Il y a aussi la marque Zeiss très apparente à l’arrière. Dans l’ensemble, la bosse a une épaisseur de 2,3 mm et s’ajoute aux 9 mm déjà volumineux du téléphone lui-même. Le Vivo X70 Pro Plus mesurerait également 164,8 mm de long et 75,5 mm de large. Semblable au Xiaomi Mi 11 Ultra, l’accent de la bosse de l’appareil photo s’étend sur le tiers supérieur du téléphone. Il n’y a aucune indication d’un deuxième écran, cependant.

Le côté droit de l’appareil contient un bouton d’alimentation et une bascule de volume, tandis que le bas abrite une seule grille de haut-parleur et un port USB-C.

Les rendus ne révèlent pas grand-chose en termes de spécifications, mais le téléphone serait doté d’un SoC Snapdragon 888, d’au moins 8 Go de RAM et d’une résolution d’écran Full HD +.