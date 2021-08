Vivo X70 Pro rend la fuite: le mid-ranger focalisé sur la caméra de Vivo brise la couverture

in

Crédit : 91mobiles/OnLeaks Les rendus du Vivo X70 Pro ont fuité en ligne. Le téléphone ressemble à son prédécesseur et contient également la marque Zeiss. Nous voyons cependant ici un système à quatre caméras par rapport à la triple caméra du X60 Pro.

La série Vivo X60 a été une sorte de sortie notable pour l’entreprise, car il s’agissait des premiers appareils Vivo de marque Zeiss. Les rumeurs indiquent que Vivo prépare la série X70, et maintenant des rendus apparents ont fuité en ligne.

Les rendus Vivo X70 Pro et une vidéo à 360 degrés (voir ci-dessous) ont fait surface en ligne avec l’aimable autorisation de 91mobiles et du vétéran des fuites Steve Hemmerstoffer, montrant un téléphone qui ressemble au X60 Pro. Cela signifie que nous avons un écran incurvé de 6,5 pouces avec une découpe de trou de perforation montée au centre, ainsi qu’une importante bosse de caméra arrière avec la marque Zeiss. Nous supposons également que cet appareil a un dos en verre par opposition à la couverture en similicuir du X60 Pro Plus.

En disant cela, nous voyons quatre caméras arrière et un module flash repositionné par rapport à la configuration de la triple caméra arrière du X60 Pro. Il n’y a pas de mot officiel sur les détails de l’appareil photo, mais l’appareil précédent offrait un appareil photo principal de 48MP avec stabilisation micro-gimbal, un objectif ultra-large de 13MP et un téléobjectif de 13MP 2X. J’espère donc que nous verrons un système tout aussi flexible sur le Vivo X70 Pro.

Le nouveau téléphone serait également apparu sur la console Google Play, répertoriant spécifiquement un chipset Mediatek Dimensity 1200, 8 Go de RAM et une résolution d’écran Full HD.

La société a également précédemment confirmé qu’elle offrirait trois ans de mises à jour majeures du système d’exploitation pour certains téléphones lancés après juillet 2021. On peut donc supposer que le X70 Pro relèvera effectivement de cette politique, mais nous devrons attendre la révélation pour en être sûr.