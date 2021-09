Vivo X70 Pro+ se lance en Inde pour défier le Mi 11 Ultra de Xiaomi

Les téléphones de la série X70 de Vivo, qui ont fait leurs débuts mondiaux au début du mois, ont maintenant été lancés en Inde pour lutter contre les meilleurs téléphones Android de Xiaomi, Samsung et OnePlus.

Le Vivo X70 Pro+ dispose d’un grand écran Samsung E5 AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est alimenté par le dernier SoC Snapdragon 888+ de Qualcomm, couplé à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1.

Dans le département des caméras, le X70 Pro+ est équipé d’un impressionnant système à quatre objectifs qui a été « co-conçu » avec ZEISS. Le système comprend un capteur Samsung ISOCELL GN1 50MP, un appareil photo à cardan ultra-large 48MP, un objectif zoom périscope 8MP avec zoom optique 5x et un téléobjectif 12MP avec zoom optique 2x.

Les quatre capteurs sont dotés d’une stabilisation optique de l’image et le téléphone utilise également une puce d’imagerie professionnelle personnalisée V1. Le X70 Pro+ dispose d’un appareil photo 32MP à l’avant pour les selfies et les appels vidéo.

Le dernier téléphone phare de Vivo dispose également d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 55 W, une charge sans fil de 50 W, un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau et un blaster infrarouge intégré.

Le X70 Pro est un produit phare de valeur alimenté par le chipset Dimensity 1200 de MediaTek. Il possède un écran FHD+ AMOLED plus petit de 6,56 pouces avec le même taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz.

Le système de caméra Zeiss à quatre objectifs à l’arrière du téléphone utilise une version personnalisée du capteur 50MP IMX766V de Sony. Il est rejoint par un objectif périscope 8MP avec zoom optique 5x, un téléobjectif 12MP avec zoom optique 2x et un objectif ultra-large 12MP.

Le téléphone contient également une batterie de 4 450 mAh avec prise en charge de la charge de 44 W, une caméra selfie de 32 MP et un blaster infrarouge. Du côté logiciel, les deux téléphones de la série X70 exécutent Funtouch OS 12 basé sur Android 11.

Vivo X70 Pro sera disponible en deux versions en Inde. Alors que la version 8 Go/128 Go est au prix de 49 990 (environ 673 $), la version 12 Go/256 Go coûtera 52 990 (environ 714 $). Le X70 Pro+ est au prix de 79 990 yens (environ 1 077 $) dans le pays. Le X70 Pro devrait être mis en vente dans le pays à partir du 7 octobre, tandis que le X70 Pro+ sera disponible à partir du 12 octobre.

