Vivo X70 Pro Specs, options de couleur trouvées sur les listes TENAA

Le fabricant chinois de téléphones Vivo est prêt à lancer sa dernière série phare basée sur Android, le Vivo X70, le 9 septembre en Chine. Et fidèle à l’habitude, il y a eu suffisamment de fuites pour s’assurer qu’il n’y aurait pas de surprises sur la gamme de produits.

La dernière de la série de fuites vient apparemment d’une liste TENAA qui nous fournit quelques spécifications clés en plus de certaines options de couleur des trois modèles qui seront lancés la semaine prochaine. Nous voudrions rappeler aux lecteurs que les informations sur les modèles modèles ont été partagées par nous dans un article précédent.

Leakster Mukul Sharma, alias Stufflistings, avait partagé des images des prochains smartphones de la série X de produits phares de Vivo au cours de la troisième semaine de mai. Le design semblait minimal avec un panneau arrière unicolore et un module de caméra en deux étapes. Il avait trois caméras, dont une est clairement une caméra à zoom périscopique pour zoom optique.

Depuis lors, suffisamment et plus de détails sont parvenus aux consommateurs. Le dernier en date provient du pronostiqueur Digital Chat Station sur Weibo qui partage la liste TENAA du Vivo X70 Pro. De plus, il y a un rendu de l’appareil ainsi qu’une affiche divulguée – les deux nous donnant des indications sur les options de couleur, les spécifications et les caractéristiques de conception.

Selon la liste, le Vivo X70 Pro pourrait comporter un écran incurvé Full HD+ de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une profondeur de couleur de 10 bits. Il peut être livré avec une caméra frontale de 32 mégapixels. La configuration de la caméra arrière quadruple prétend inclure une caméra principale de 50 MP, un capteur ultra grand angle de 12 MP, un capteur de portrait de 12 MP et un objectif périscope de 8 MP avec zoom 5x.

Il y a aussi des informations sur la batterie. Il prétend que le Vivo X70 pourrait être alimenté par un 4 450 mAh avec un support de charge rapide de 44 W. Le poids est mentionné comme 185 grammes avec une épaisseur à 7,99 m.

De plus, l’image indique que l’appareil aurait l’objectif de la marque Zeiss avec une finition mate du panneau arrière et un module de caméra rectangulaire avec quatre capteurs.

Un autre pronostiqueur Bald Panda a partagé des affiches des trois modèles où la conception du Vivo X70 Pro Plus semble s’aligner sur les informations divulguées précédemment. Il était prévu de lancer les options de couleur noir, bleu et orange.

Digital Chat Station avait précédemment révélé les plans de Vivo indiquant que la société pourrait également lancer des tablettes et des montres intelligentes tout en dévoilant la gamme X70. Il a affirmé que les deux produits ont déjà atteint le stade de la production et sont donc prêts pour un lancement.

