Vivo Y33s : Un bon mélange de style et de substance

La technologie de refroidissement liquide comprend un système intelligent de gestion de la dissipation thermique qui maintient l’appareil au frais tout en jouant à des jeux intensifs.

Si vous recherchez un bon téléphone portable pratique pour un usage quotidien, le Y33s de vivo mérite un examen plus approfondi. Au prix de Rs 17 990 pour 8 Go + 128 Go de stockage (extensible jusqu’à 1 To), Y33s rend la commutation entre les applications assez fluide avec une RAM 2.0 étendue qui utilise jusqu’à 4 Go d’espace ROM inactif pour offrir une expérience sans décalage. Le téléphone est livré avec un corps ultra-mince, dispose d’une puissante batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 18 W, il est disponible en deux options de couleur : Mirror Black et Midday Dream.

Prêt à l’emploi, le vivo Y33s arbore un impressionnant écran intégré FHD+ (2408 x 1080) de 16,71 cm (6,58 pouces) qui offre une bonne clarté tout en regardant des films et en jouant à des jeux. Le processeur octa-core MediaTek Helio G80 et FunTouch OS 11.1 basé sur Android 11 offrent une expérience utilisateur fluide. Il dispose de Multi-Turbo 5.0 qui optimise la mémoire pour améliorer les performances. La technologie de refroidissement liquide comprend un système intelligent de gestion de la dissipation thermique qui maintient l’appareil au frais tout en jouant à des jeux intensifs.

Sur le devant de l’appareil photo, le Y33s est doté d’un capteur d’appareil photo principal de 50 MP qui capture des photos nettes de jour comme de nuit. La caméra arrière est dotée de l’algorithme Super Night avec une technologie de réduction du bruit qui combine plusieurs images en une seule, vous aidant ainsi à prendre des photos de niveau professionnel, même dans des conditions de faible éclairage. L’appareil photo Bokeh dispose d’un algorithme amélioré qui brouille l’arrière-plan de manière transparente pour rendre le sujet encore plus naturel. Le capteur de la caméra Super Macro capture chaque petit détail avec une mise au point aussi proche que 4 cm. À l’avant, le smartphone est doté d’un appareil photo selfie de 16 mégapixels doté de fonctions d’appareil photo intégrées, notamment le mode portrait personnalisé et la technologie de réduction du bruit Super Night Selfie pour capturer de superbes selfies dans toutes les conditions d’éclairage possibles.

Dans l’ensemble, un choix parfait pour les consommateurs qui recherchent une offre de produits complète, facile à porter et alliant style et performance.

Prix ​​public estimé : Rs 17 990

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.