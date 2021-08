Vivo Y53s avec triple caméra arrière 64MP, batterie 5000mAh lancée en Inde: spécifications, prix, autres détails

Vivo Y53 lancé en Inde

Les Vivo Y53 avec trois caméras arrière et une encoche d’affichage en forme de goutte d’eau ont été lancés en Inde le 9 août. Le dernier modèle de la série Y comprend un appareil photo principal de 64 mégapixels, 128 Go de stockage intégré et une charge rapide de 18 W. Opposé au Readme Note 10 Pro Max et au Samsung Galaxy M51, le nouveau téléphone Vivo sera disponible en deux couleurs.

Prix ​​Vivo Y53s en Inde, détails de disponibilité

Le téléphone est disponible dans les couleurs Deep Sea Blue et Fantastic Rainbow et est au prix de Rs 19 490 pour la seule variante de stockage de 8 Go de RAM + 128 Go. On peut acheter le téléphone via Amazon, Flipkart, Paytm, Tatacliq, Bajaj EMI Store et la boutique en ligne Vivo India, ainsi que dans tous les principaux points de vente à partir d’aujourd’hui.

Les propriétaires de cartes de débit/crédit HDFC Bank, les transactions EMI, les cartes de crédit et de débit ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank et Bajaj Finserv recevront une offre de lancement pouvant aller jusqu’à 1 500 Rs. Il y aura également des avantages d’une valeur de Rs 7,000. Les clients bénéficieront d’options EMI gratuites.

Spécifications du Vivo Y53s

Le Vivo Y53s fonctionne sur Funtouch IS 11.1 basé sur Android 11 et dispose d’un écran Full HD+ de 6,58 pouces. L’appareil a un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz avec un rapport d’aspect de 20,9. Le téléphone alimenté par SoC MediaTek Helio G80 octa-core est livré avec 8 GM de RAM et un capteur principal de 64 mégapixels avec un objectif f/.79, ainsi qu’un tireur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il est également équipé d’un capteur photo selfie de 16 mégapixels avec un objectif f/2.0.

Le téléphone a une batterie de 5 000 mAh et prend en charge une charge rapide de 18 W.

