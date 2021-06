Vivo Y73 avec triple caméras arrière, batterie 4000mAh lancée en Inde : spécifications, caractéristiques, prix et tout ce que vous devez savoir

La société a lancé le modèle en deux couleurs avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Vivo a lancé le téléphone Y73 en Inde. Le nouveau produit offre une configuration unique de RAM et de stockage. Le smartphone est alimenté par un SoC MediaTek octa-core et dispose d’une triple configuration de caméra arrière. La société a lancé le modèle en deux couleurs avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. En Inde, le smartphone est au prix de Rs 20 990.

Disponibilité du Vivo Y73 en Inde

Le Y73 sera disponible dans les couleurs Diamond Flare et Roman Black dans la boutique en ligne Vivo India, Amazon, Flipkart, Paytm, Tata Cliq, Bajaj EMI Store et les magasins de détail partenaires hors ligne. Jusqu’à présent, la disponibilité du téléphone dans le pays n’est répertoriée que via les magasins Flipkart et Vivo India pour les ventes.

Il est à noter que le magasin Vivo India propose des remises en argent aux acheteurs. Pour tout achat effectué par les transactions EMI de débit et de crédit de HDFC Bank, la société offre un cashback fixe de Rs 500. Des options EMI sans frais avec Bajaj Finserv seront également disponibles. Si les utilisateurs achètent Vivo Y73 auprès de Flipkart, ils peuvent obtenir 5% de cashback illimité pour les transactions en utilisant une carte de crédit Flipkart Axis Bank.

Vivo Y73 spécifications, caractéristiques

Vivo Y73 est un smartphone double SIM exécutant le logiciel Funtouch OS 11.1 basé sur Android 11. Le téléphone contient un SoC MediaTek Helio G95 octa-core associé à 8 Go de RAM et à une fonction de RAM étendue de 3 Go. Selon l’entreprise, cette fonctionnalité utilise un espace de stockage supplémentaire et contribue à améliorer les performances du téléphone. Cela permettra également à la technologie RAM d’utiliser 3 Go supplémentaires de mémoire externe et de garder 20 applications ouvertes en même temps. Le smartphone dispose également d’un stockage intégré de 128 Go qui peut être étendu via une carte microSD jusqu’à 1 To. Il possède un écran AMOLED 1080p de 6,44 pouces ainsi qu’une encoche pour la caméra selfie.

En dehors de ceux-ci, le téléphone dispose d’une configuration de caméra arrière triple avec un capteur principal de 64 mégapixels derrière un objectif f/1,79, d’un tireur macro de 2 mégapixels avec un objectif f/2,4 et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec un f/ 2.4 lentille. À l’avant, il dispose d’un appareil photo de 16 mégapixels avec un objectif à ouverture f/2,0 pour les selfies et les appels vidéo.

Le téléphone fournit une connexion Wi-Fi double bande, 4G, Bluetooth 5.0, GPS, une prise casque 3,5 mm et un port USB Type-C pour le chargement des options de connectivité. Il existe également un scanner d’empreintes digitales intégré pour la biométrie. Le téléphone est alimenté par une batterie de 4 000 mAh prenant en charge une charge rapide de 33 W.

