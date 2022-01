Vivomove Sport et Venu 2 Plus, le nouveau pari sur les montres connectées Garmin | La technologie

Les nouvelles montres connectées Garmin viennent d’être présentées et, pour la première fois, elles ne se concentrent pas seulement sur le monde du sport, mais elles veulent être suffisamment polyvalentes pour s’adapter à tous les domaines.

La chose normale lorsque l’on pense à Garmin, c’est de penser aux longues courses, à la randonnée, aux promenades en plein air et à beaucoup de sport. C’est pourquoi ils ont toujours eu la réputation de lancer de grandes montres intelligentes durables avec un excellent GPS, des mesures détaillées et une longue durée de vie de la batterie.

Mais comme ils ne veulent pas rester sur le créneau du sport, Garmin fait évoluer ses produits, son image et son message depuis quelques années. Et maintenant, en plein CES 2022, on l’a vu avec l’annonce de la Venu 2 Plus et de l’entrée de gamme Vivomove Sport.

Le Venu 2 Plus vient améliorer le Venu 2 actuel, en ajoutant un haut-parleur et un microphone, ce qui signifie que la smartwatch est désormais capable de recevoir et de passer des appels directement depuis le poignet, ainsi que la prise en charge de l’assistant vocal.

La montre fonctionne avec n’importe quel assistant au téléphone, c’est-à-dire Il fonctionne via Bluetooth au lieu de se charger directement sur la montre et d’utiliser le vôtre.

Concernant la taille, la montre a un cadran de 43 mm (plus petit que le Venu 2 qui a un écran de 45 mm), autonomie légèrement inférieure, avec une estimation de neuf jours en mode smartwatch et jusqu’à huit heures en mode GPS + Musique.

Il dispose également d’un écran tactile couleur et de l’option d’affichage permanent. Son prix est ce qui surprend le plus : 449,99 euros en Espagne.

Pour sa part, La Vivomove Sport est une nouvelle montre hybride analogique et prétend être une montre connectée d’entrée de gamme malgré le prix officiel de 179,99 $. Bien que la ligne Vivomove de Garmin ait toujours été élégante, elle a également été extrêmement chère.

Le modèle sport opte pour un bracelet en silicone et, puisqu’il est destiné à des utilisateurs plus occasionnels, son GPS est celui du téléphone, il ne porte pas de puce lui-même.

Cependant, continue d’enregistrer les niveaux d’oxygène dans le sang et la qualité du sommeil, et les exercices enregistrés avec la montre continuent d’obtenir les mêmes métriques détaillées.

Il est également compatible avec la fonction Body Battery de Garmin, qui évalue vos niveaux de récupération, les alertes de fréquence cardiaque anormale et le suivi de la santé des femmes. Pour plus de sécurité, vous pouvez également envoyer un message de votre position aux contacts d’urgence désignés.

Avec ces deux nouvelles montres connectées, Garmin ose le haut de gamme et l’entrée de gamme. On verra comment ils fonctionnent dans notre pays à leur sortie, car la concurrence est féroce.