Vivre à Madrid coûte 15% de plus que la moyenne en Espagne

Le coût de la vie dans la Communauté de Madrid est un 15,7% plus cher que la moyenne espagnole, tout en le faisant en Estrémadure est 13,6% de moins que la moyenne en Espagne.

Ceci est indiqué par un étudier préparé par l’Université autonome de Barcelone (UAB), l’Université Pompeu Fabra (UPF), la mairie de Barcelone et l’Institut d’études régionales et métropolitaines de Barcelone (IERMB), qui a révélé que les grandes métropoles et villes d’Espagne considéraient la plupart Ils ne sont pas si riches lorsque le coût réel de la vie est pris en compte.

L’ouvrage, rendu public ce dimanche, souligne la nécessité pour les administrations publiques de prendre en compte le coût de la vie dans chacun des territoires lorsqu’il s’agit de concevoir des politiques sociales être plus réaliste et plus juste, car les villes considérées comme riches, comme Barcelone ou Madrid, ont un revenu familial réel disponible moins élevé que ce que les indicateurs actuels considèrent.

L’œuvre, intitulée Le coût de la vie dans les communautés autonomes, les zones urbaines et les villes d’Espagne, détermine, pour la première fois, les différences de coût de la vie et risque de pauvreté entre les régions autonomes, les zones métropolitaines et les villes espagnoles, en tenant compte du prix de la vie, dans chacun de ces territoires.

L’analyse a été faite à partir du niveau de prix de chaque territoire et du indicateurs de revenu des ménages et le prix de location des logements dans chaque communauté et dans les zones métropolitaines.

« Ce qui était déjà intuitivement connu, a maintenant été mis en évidence, révélant comment les territoires de l’État sont considérés Plus richeIls ne le sont donc pas si cette méthodologie est appliquée », ont expliqué les chercheurs.

L’étude souligne qu’entre Madrid et Estrémadure, les économies où le coût de la vie est le plus élevé et le plus bas, « il y a un très grande différence« , près de 30 points de pourcentage, c’est-à-dire que pour acheter le même panier de produits à Madrid, il faut 15,7% plus d’argent, et en Estrémadure il y a 13,6% moins d’argent que la moyenne espagnole.

Catalogne, la deuxième communauté la plus chère

La Catalogne est en deuxième position et, par conséquent, sa population le même achat obtient un 7.6% plus cher que la moyenne du reste de l’État.

Lors de l’analyse du coût de la vie dans les villes et les zones métropolitaines, l’étude révèle également que dans les villes comme Tolède, bien plus cher que dans sa zone métropolitaine et bien plus encore que dans la communauté autonome.

« C’est un schéma qui se répète dans pratiquement toutes les capitales, comme Barcelone, où le le niveau de prix est plus cher que dans toute la Catalogne. Pour cette raison, si nous voulons égaliser le pouvoir d’achat des familles dans une ville et dans une autre, nous devons compenser la population avec un coût de la vie plus élevé avec un revenu plus élevé », soulignent les auteurs.

L’étude, qui introduit comme nouvelle variable la prix de location du logement en particulier, en plus du revenu familial disponible par habitant, permet de comparer la capacité de pouvoir d’achat des métropoles et des villes d’Espagne.

Selon les chercheurs de l’IERMB, les statistiques officielles pour l’Europe et l’Espagne ne prennent pas en compte les différents niveaux territoriaux des prix lors du calcul d’indicateurs pertinents comme le revenu familial disponible ou le risque de pauvreté et pour cette raison, ils proposent d’estimer les indicateurs de prix par autonomies, zones métropolitaines et grandes villes, soulignant la pertinence de considérer ces écarts.

En appliquant ces variables, la différence entre les communautés autonomes à revenus plus élevés et plus faibles est réduite et, en fonction de l’emploi, » capture de manière plus réaliste le niveau de bien-être de la population, au niveau local « .

Pour cette raison, les chercheurs considèrent que les administrations publiques devraient prendre en compte le niveau de prix de chacun des territoires, en particulier, lors de la conception des politiques sociales « pour être plus réaliste et juste« .

L’application du coût de la vie modifie le classement des communautés en termes de revenu familial disponible par habitant, de sorte que, par exemple, la Catalogne passe de la troisième la plus riche à la sixième, si le niveau de prix de la communauté est pris en compte, à partir de la 13338 euros de loyerfamille disponible à 12 398, et Madrid du quatrième au 10, de 13 279 euros à 12 398 euros.

Navarra passerait de la deuxième communauté de revenu familial disponible à la première place, de 13585 euros à 13 877, renversant le Pays basque, qui passerait à la deuxième place – de 14 722 euros à 13 749 euros -.

Avec ce nouveau calcul des îles Canaries, qui passerait de 8963 euros à 9 276– Ce serait l’autonomie la plus pauvre au lieu d’Estrémadure -qui passe de 8503 à 9837- et il gagnerait deux positions dans ce classement, au-dessus de l’Andalousie, qui passerait de la 14e la plus pauvre à la 16e -de 9258 euros à 9702- .

Coût de la vie des communautés avec des données de 2017, selon l’IERMB (100 serait le coût moyen En Espagne):

La communauté de Madrid: 115,7

Catalogne: 107,6

Pays Basque: 107,1

les îles Baléares: 102,8

Cantabrie: 98,6

Aragon: 98,1

Asturies: 98,1

Navarre: 97,9

îles Canaries: 96,6

Andalousie: 95,4

Castille et Leon: 94,8

La Rioja: 94,5

Galice: 93,8

Communauté valencienne: 91,3

Castilla La Mancha: 89,8

Murcie: 87,8

Estrémadure: 86,4