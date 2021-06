Vivre avec le diabète : 3 astuces intelligentes pour un contrôle plus intelligent de la glycémie

Le stress chronique incontrôlé est directement lié à une glycémie élevée. (Image représentative : .)

Par le Dr Arbinder Singal,

L’importance d’un mode de vie sain pour contrôler le diabète est établie depuis longtemps. Des études médicales ont prouvé à maintes reprises comment il améliore la santé et l’efficacité des médicaments.

Question : Devriez-vous suivre le même régime alimentaire et le même mode de vie qui ont aidé votre cousin ou collègue à atteindre vos objectifs de glycémie ? La réponse courte – non.

Avec la nouvelle technologie et le haut niveau de données personnelles disponibles, vous devriez – Travailler plus intelligemment, pas plus dur pour gérer le diabète :

Il existe trois façons intelligentes de contrôler votre glycémie :

1. Suivi de votre réponse glycémique personnalisée (RPG)

2. Ne négligez pas les micronutriments

3. Apprivoisez le monstre du stress

1. Suivi de votre réponse glycémique personnalisée (RPG) : Quelle est votre réponse glycémique personnalisée (RPG) ? Voici un exemple pour aider à mieux comprendre PGR. Rajeev avait lutté avec le contrôle du diabète pendant cinq ans. Son médecin lui avait prescrit des médicaments et il faisait de l’exercice et mangeait sainement. Eh bien, pensa-t-il. Pourtant, sa glycémie a beaucoup fluctué avec des épisodes de bas (hypoglycémie) et de hauts. Inquiet de cette variabilité de la glycémie, le médecin lui a recommandé d’utiliser un appareil de surveillance continue de la glycémie. Rajeev est allé plus loin et s’est inscrit dans un programme thérapeutique numérique. Il a commencé à tenir son journal alimentaire dans l’application thérapeutique numérique et le coach l’a guidé sur sa réponse glycémique personnalisée (réponse de la glycémie) à tout ce qu’il a mangé au cours des 2 semaines suivantes. Et en deux semaines Rajeev a compris :

· Les cinq principaux aliments qui faisaient augmenter sa glycémie, et cela incluait tout ce qui était fait avec du blé. Mais avec du riz, sa glycémie n’a pas augmenté si haut.

· Il a été surpris de voir que les jours où il courait ou s’entraînait à haute intensité, sa glycémie restait plus stable que le yoga.

· Certains jours, son taux de sucre dans le sang chutait à 3 heures du matin, provoquant un sommeil agité et une somnolence diurne.

· Cela l’a aidé à comprendre son apport en protéines, ses apports en micronutriments tels que le fer, le zinc, le magnésium, le calcium et les oméga-3, qui étaient assez faibles.

À l’aide de ces données recueillies, son régime alimentaire et son programme d’exercices pour le diabète ont été personnalisés pour mieux lui convenir. Au cours des 3 prochains mois, Rajeev pourrait réduire ses médicaments, perdre du poids et devenir plus en forme que jamais.

Ce n’est pas de la science fiction; mais qui se passe aujourd’hui. Une approche profondément personnalisée et précise pour le contrôle de la glycémie est désormais une réalité.

Pour une personne vivant avec le diabète, il est important de comprendre ce qu’est la réponse glycémique personnalisée. Votre alimentation, l’exercice, le sommeil, le stress, les médicaments et les facteurs environnementaux – tous entraînent une réponse glycémique (c’est-à-dire provoquent une modification de la glycémie). Étant donné que ces réponses vous sont propres, elles sont appelées réponse glycémique personnalisée (RPG). Tandis que dans la gamme saine (70-140 mg/dL), ces fluctuations sont normales. Lorsqu’ils sont hors de portée, ils peuvent entraîner des complications de santé à court et à long terme.

2. Ne négligez pas les micronutriments : La gestion du diabète du 21e siècle va au-delà de l’apport en macronutriments (glucides, protéines, lipides) et se concentre même sur les micronutriments dans l’alimentation. Les carences en micronutriments peuvent entraver les fonctions corporelles essentielles, notamment la production saine d’insuline, l’utilisation du glucose, l’immunité, le sommeil et le bien-être cardiaque. Assurez-vous donc que votre alimentation contient suffisamment de micronutriments spécifiques au diabète tels que le fer, le zinc, le magnésium, les acides gras oméga-3, le calcium et la vitamine C.

3. Apprivoisez le monstre du stress : Le stress chronique incontrôlé est directement lié à une glycémie élevée. Trouvez des moyens d’identifier et de gérer les facteurs de stress, tout en abandonnant ceux que vous ne pouvez pas contrôler.

Et si vous pensez constamment à un facteur de stress – à tel point qu’il entrave votre fonctionnement quotidien, demandez l’aide d’un psychologue clinicien ou d’un conseiller. Cela peut être votre passerelle vers un meilleur contrôle de la glycémie. Vivre avec le diabète n’est plus un fardeau. Il est important que vous soyez votre propre défenseur d’un mode de vie sain et que vous gériez votre glycémie grâce à une intervention numérique et aux conseils de spécialistes grâce auxquels vous pouvez vivre une vie saine et épanouissante.

(L’auteur est MBBS (médaillé d’or), DNB, M.Ch (AIIMS, médaillé d’or), co-fondateur et PDG, Fitterfly. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.