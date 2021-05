Vivre célibataire: ce que le casting de la sitcom à succès fait aujourd’hui, y compris Queen Latifah

Champs de Kim (Regine Hunter)

Jouer à Regine Hunter sur Living Single a vu la résurgence de la célébrité de la sitcom de Kim Fields cinq ans seulement après son passage en tant que Dorothy «Tootie» Ramsey sur Les faits de la vie a pris fin en 1988. Cette réputation allait renaître une fois de plus, en 2021, après avoir rejoint le Upshaws choisi pour Netflix, aux côtés des co-créateurs de la série et des comédiens renommés Mike Epps et Wanda Sykes.

En dehors des apparitions d’invités notables dans la série originale de Netflix Cobra Kai et dans la comédie HBO susmentionnée Insecure, Fields a fait et fait encore beaucoup de travail derrière la caméra pour diriger des séries telles que Kenan & Kel de Nickelodeon, Meet the Browns de Tyler Perry et House of Payne et le prochain drame télévisé Urbanflix Vicious, en cours de tournage.