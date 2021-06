“Vivre et laisser mourir”: Paul McCartney donne des ailes à 007

Paul Mccartney a écrit d’innombrables paroles qui ont fait partie de la bande originale de la vie de millions de personnes. Mais la ligne d’ouverture “Quand tu étais jeune et ton cœur était un livre ouvert…” était une entrée particulièrement évocatrice dans son catalogue de chansons en raison de sa place dans la franchise de films James Bond. “Live And Let Die” est entré dans le classement des singles britanniques le 9 juin 1973 et est resté un moment clé dans le set live de McCartney plus de 45 ans plus tard.

La chanson était encore plus importante pour Beatles fans alors qu’il réunissait Paul avec le producteur estimé Georges Martin. Il a composé et produit la musique du film du même nom, le premier à mettre en vedette Roger Moore dans le rôle de 007. La chanson titre, écrite par McCartney, était plus qu’une de ses ballades classiques, changeant deux fois de vitesse en sections instrumentales convenablement rapides mettant en vedette les orchestrations assez brillantes de Martin.

« Live And Let Die était ma photo de Bond, [and] J’ai beaucoup aimé ça », a déclaré le producteur à cet écrivain en 1998. « J’avais un très bon réalisateur, Guy Hamilton, qui m’a dit qu’il ne connaissait pas grand-chose à la musique, mais qu’il savait ce qu’il voulait.

«Il était aussi assez fidèle à sa parole, il était très articulé et précis, a décrit ce qu’il voulait entendre de la musique, quelles devraient être les émotions, et nous avons très bien travaillé ensemble. Et ce fut une photo réussie.

Dans le livre de 1982 de Stuart Grundy et John Tobler, The Record Producers, Martin a déclaré à propos de la chanson-titre : « Tout a commencé avec Paul qui m’a appelé et m’a dit : « Écoute, j’ai une chanson pour un film. Voudriez-vous le produire et l’arranger pour moi ? J’ai dit ‘Bien sûr’ et j’ai passé du temps avec lui chez lui à revoir le truc, et de mon point de vue, nous faisions un disque, donc je n’ai épargné aucune dépense et j’ai réservé un grand orchestre.

“Je ferai venir l’orchestre”

« J’ai dit : « C’est ainsi que nous allons procéder — nous allons le faire avec Wings, et travailler sur la session avec uniquement le groupe, puis le soir, je ferai venir l’orchestre, mais nous » Je garderai toujours Wings là-bas et j’essaierai de le faire en direct, d’essayer d’avoir une sensation en direct », et c’est ce que nous avons fait. »

McCartney et Wings ont enregistré “Live And Let Die” lors de leurs sessions d’automne 1972 pour l’album Red Rose Speedway, sur lequel il n’apparaissait pas. La chanson est entrée dans le classement britannique au n ° 37 et a culminé trois semaines plus tard à un n ° 9 relativement modeste. Aux États-Unis, après une entrée au n°69, il a passé trois semaines au n°2.

Le classement le plus élevé au Royaume-Uni pour la chanson est arrivé 18 ans plus tard, lorsque Guns N’ Roses a pris sa version au n ° 5. Les deux enregistrements ont été nominés aux Grammy ; en 2012, McCartney a reçu le Million-Air Award pour quatre millions de représentations de sa composition rien qu’en Amérique.

Achetez ou diffusez « Live And Let Die » sur la réédition de luxe de la collection Archive de Red Rose Speedway.

