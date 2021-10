VKC Pride lance une nouvelle campagne mettant en vedette Amitabh Bachchan

Le groupe VKC a récemment choisi Amitabh Bachchan comme ambassadeur de sa marque

La marque de chaussures VKC Pride a lancé une nouvelle campagne, « India’s Pride, My Pride ». Le film met en vedette l’acteur Amitabh Bachchan où l’acteur partage son point de vue détaillé sur le travail acharné. Plutôt que de présenter l’acteur comme un personnage de l’histoire, la marque a décidé de présenter Bachchan comme lui-même dans la campagne. Selon une déclaration de la marque, le film a été lancé sur BBC et CNN pour inciter l’industrie indienne de la chaussure à rivaliser à l’échelle mondiale. « Nous pensons que l’industrie indienne de la chaussure doit être bientôt prête à concurrencer le leader mondial de la fabrication de chaussures, la Chine », a déclaré VKC Razak, directeur général du groupe VKC.

«VKC Pride est une marque très audacieuse qui a dirigé l’industrie de la chaussure en Inde avec ses pensées et ses idées pionnières dans l’utilisation des innovations et de la technologie au service de l’homme ordinaire. VKC Pride est une promesse de s’associer à l’homme ordinaire pour toujours porter ses aspirations à un nouveau sommet en les aidant à rêver de nouveaux rêves et en leur rappelant de chérir ces rêves à chaque instant de leur vie lorsqu’ils voient leurs chaussures VKC Pride », a ajouté Razak.

Le groupe VKC a récemment choisi Amitabh Bachchan comme ambassadeur de sa marque. Cette association marque la première collaboration de l’acteur avec une marque de chaussures, a déclaré VKC Price dans un communiqué. Selon la déclaration, la campagne concerne davantage le système de valeurs qui entre dans la fabrication du produit, plutôt que le produit lui-même. De plus, la marque vise à inspirer les Indiens à travailler dur et à contribuer à la nation en temps de pandémie grâce à cette campagne.

La campagne « India’s Pride, My Pride » a été conçue pour être différente de toutes les autres campagnes de l’industrie de la chaussure tout en reposant fermement sur la plate-forme stratégique VKC, a déclaré Manoj Matthai, fondateur, stratège et directeur de la création, Breakthrough Brand and Business Consulting, a déclaré .

