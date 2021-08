VLA, Capi Pérez oublie la plainte et recommence | Instagram

Apparemment, le célèbre Capi Pérez ne pense pas que ses problèmes soient sérieux et se moque de la vie et des plaintes en faisant de nouveau de la publicité indirecte sur son compte Instagram officiel.

Il y a quelques jours à peine, Carlos Alberto Pérez Ibarra Il avait été signalé devant la Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires (COFEPRIS) pour avoir enfreint la loi sur la santé avec une publicité sur les réseaux sociaux et il aurait recommencé.

Le chauffeur de Viens la joie Apparemment, il a ignoré les déclarations qui assuraient que lors de la promotion de produits contenant de l’alcool sur les réseaux sociaux, il devrait le faire en vertu de la réglementation, notamment en soulignant les risques que la consommation présente pour la santé et en mettant en garde contre les excès.

Eh bien, contrairement à ce que beaucoup imaginaient, la réponse d’El Capi Pérez a été de refaire la même chose, cette fois avec une marque renommée qui apparaît dans toute sa splendeur dans les différentes photographies qu’il a publiées sur son réseau social.

Le célèbre animateur de télévision est apparu en train de prendre un verre au bord de la piscine par une journée assez ensoleillée et portant plus qu’un estival avec un short, une chemise et une casquette. Bien qu’elle ne mentionne pas le produit dans sa description, la marque est plus que visible sur les photographies et cela semble être un défi.

Ici étant une mère mais avec du style, Cap a écrit à côté des images.

Face à la provocation évidente, les adeptes du chauffeur de Venga La Alegría n’ont pas tardé à lui rappeler la plainte qu’ils ont imposée à ce type de publication, mais apparemment ce n’est pas quelque chose qui va enlever le sommeil de la star de TV Azteca.