Vlad Guerrero Jr. et Juan Soto ont eu une délicieuse conversation au micro

Migos ont apporté leur énergie électrique à la série Tiny Desk (At Home) de NPR, interprétant des succès de leur catalogue bien-aimé. Le trio s’est produit dans un salon avec un certain nombre de bougies allumées et un mannequin représentant une femme astronaute situé entre eux. C’était une performance classique de l’un des trios les […] More