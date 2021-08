Vladimir Ashkenazy annonce un nouvel enregistrement des suites anglaises de Bach

Vladimir Ashkenazy a annoncé qu’il sortira son nouvel enregistrement des Suites anglaises 1 à 3 de Bach sur un double album unique avec son premier enregistrement de Bach de 1965, le Concerto en ré mineur, le 15 octobre 2021. Plus d’un demi-siècle, 56 années remarquables , couvre les deux enregistrements marquant la plus longue association exclusive entre le pianiste et le label, Decca Classics, dans l’histoire.

« Il laisse toujours à Bach sa propre voix »

Le nouvel enregistrement de Vladimir Ashkenazy des Suites anglaises 1 à 3 de Bach est le dernier ajout à sa discographie des principales œuvres pour clavier du compositeur. Gramophone a noté: “Il laisse toujours à Bach sa propre voix, sa manière à la fois magistrale et effacée”.

Vladimir Ashkenazy a commencé avec son enregistrement acclamé par la critique de « » (les 48 préludes et fugues du clavier bien tempéré). “Les interprétations directes, intelligentes et d’une clarté vibrante du pianiste sont un plaisir à entendre”, ont observé Classics Today et Gramophone ont ajouté, “Vous reviendrez sûrement à Ashkenazy pour sa lucidité et sa musicalité sans faille.”

Ses sorties suivantes de Bach comprenaient le Concerto italien et l’intégrale des Suites et Six Partitas françaises, décrites par le Washington Post comme « Un régal pour les oreilles. Ce sont des lectures posées et élégantes ».

L’un des pianistes les plus remarquables de notre époque

Le pianiste et chef d’orchestre de renommée mondiale Vladimir Ashkenazy s’est fait connaître sur la scène mondiale en 1955 lorsqu’il a remporté le deuxième prix du Concours international de piano Frédéric Chopin à Varsovie. En 1956, il remporte le premier prix du Concours Musical Reine Elisabeth à Bruxelles et en 1962 il remporte le premier prix conjoint, avec John Ogdon, au Concours International Tchaïkovski. Il s’est imposé non seulement comme l’un des pianistes les plus remarquables de notre époque, mais comme un artiste dont la vie créative englobe un vaste éventail d’activités et continue d’inspirer les mélomanes du monde entier.

Vladimir Ashkenazy a signé chez Decca en 1963 et reste l’artiste le plus ancien du label. Il s’associe immédiatement au répertoire russe et ses premières sorties incluent des concertos de Rachmaninov et de Tchaïkovski. Decca lui a alors suggéré d’enregistrer le Concerto en ré mineur de Bach, qui a marqué le début de son fascinant voyage avec le compositeur qu’il vénère peut-être par-dessus tout. Ashkenazy a noté : « A côté de Bach, je ne suis rien ».

L’enregistrement de Vladimir Ashkenazy des Suites anglaises 1 à 3 de Bach sortira le 15 octobre 2021 et peut être pré-commandé ici.

